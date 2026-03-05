Revelaron cuándo se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de los rumores que circularon sobre la fecha de casamiento de la China Suárez y Mauro Icardi , en el programa de Moria Casán revelaron el dato de la fecha elegida por la actriz y el futbolista para formalizar su relación.

Nazarena Di Serio apuntó que “ayer a la tarde La China Suárez sube una historia con Icardi abrazados así y en esta manito se ve un anillo, una alianza en la mano izquierda”.

“Y Wanda subió una foto tirando todas las cosas de la casa que tenía con Icardi... el respaldo de cama con el logo de la M y la S. Cómo produce todas las fotos. Produce hasta la basura”, acotó Moria Casán sobre Wanda Nara .

La panelista acotó que en su posteo “Icardi escribió, en italiano junto a la foto, ‘todo está más cerca de lo que parece’”. “Ahí entro yo a explicar por qué. Es porque tenemos fecha. Tenemos fecha”, insistió Gustavo Méndez.

Mauro Icardi, cerca del divorcio con Wanda Nara y del casamiento con la China Suárez

El panelista Méndez amplió que “el jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi, legalmente divorciado, se puede casar con María Eugenia China Suárez Riveiro. Preparen el arroz”.

“Si es a las 0, entonces a las 0 menos 1 minuto se está casando Wanda. Te lo firmo ahora. Quiere ganarle”, acotó con picardía Moria Casán.

XiD0ACGQ La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

El panelista recordó con saña sobre el compromiso de Wanda Nara con su pareja “en el posteo de Wanda ella le pide a Migueles: ‘¿Te querés casar conmigo?’”.

Gustavo Méndez retomó que “Wanda sabe muy bien cómo es el código penal y civil en Italia... En Italia no está el divorcio exprés, está lo romano, lo viejo... podés presentar la separación, estar 2 años separados y de una vez que tenés los 2 años separados se planta el divorcio”.

“Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse. Se casarían entre octubre y diciembre de este año. ¿Dónde? En el Lago de Como en Italia", cerró Gustavo Méndez.