jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
5 de marzo de 2026
Hay confites.

Revelaron cuándo se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

En el programa de Moria Casán confirmaron cuándo formalizarán su relación la China Suárez y Mauro Icardi y hasta el lugar elegido para la boda.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

Luego de los rumores que circularon sobre la fecha de casamiento de la China Suárez y Mauro Icardi, en el programa de Moria Casán revelaron el dato de la fecha elegida por la actriz y el futbolista para formalizar su relación.

Lee además
La China Suárez y Mauro Icardi se reencontraron en Turquía. 
En las redes.

Así fue el reencuentro de Icardi y la China en el Día de los Enamorados
La China Suárez lució un look muy similar al estilo de Wanda Nara. 
La liquidaron.

El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales
Embed

“Y Wanda subió una foto tirando todas las cosas de la casa que tenía con Icardi... el respaldo de cama con el logo de la M y la S. Cómo produce todas las fotos. Produce hasta la basura”, acotó Moria Casán sobre Wanda Nara.

La panelista acotó que en su posteo “Icardi escribió, en italiano junto a la foto, ‘todo está más cerca de lo que parece’”. “Ahí entro yo a explicar por qué. Es porque tenemos fecha. Tenemos fecha”, insistió Gustavo Méndez.

Mauro Icardi, cerca del divorcio con Wanda Nara y del casamiento con la China Suárez

El panelista Méndez amplió que “el jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi, legalmente divorciado, se puede casar con María Eugenia China Suárez Riveiro. Preparen el arroz”.

“Si es a las 0, entonces a las 0 menos 1 minuto se está casando Wanda. Te lo firmo ahora. Quiere ganarle”, acotó con picardía Moria Casán.

XiD0ACGQ
La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Turquía.

El panelista recordó con saña sobre el compromiso de Wanda Nara con su pareja “en el posteo de Wanda ella le pide a Migueles: ‘¿Te querés casar conmigo?’”.

Gustavo Méndez retomó que “Wanda sabe muy bien cómo es el código penal y civil en Italia... En Italia no está el divorcio exprés, está lo romano, lo viejo... podés presentar la separación, estar 2 años separados y de una vez que tenés los 2 años separados se planta el divorcio”.

“Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse. Se casarían entre octubre y diciembre de este año. ¿Dónde? En el Lago de Como en Italia", cerró Gustavo Méndez.

Temas
Seguí leyendo

Así fue el reencuentro de Icardi y la China en el Día de los Enamorados

El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales

¿Se casa con La China Suárez? Se conoció la fecha en la que Icardi se divorciará de Wanda

El inesperado elogio de Gerardo Romano a la China Suárez

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicole Neumann y Mica Viciconte. video
Se pudrió todo.

La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Soy maléfica"

Las más leídas

Te Puede Interesar

La China Suárez y Mauro Icardi.  video
Hay confites.

Revelaron cuándo se casarán la China Suárez y Mauro Icardi