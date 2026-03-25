miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Peligroso.

Trasladaron al motochorro adolescente detenido en Parque Barón mientras buscan al cómplice prófugo

El joven de 15 años se encuentra alojado en un instituto de menores tras ser detenido por un violento robo en el que actuó con la ayuda de otro delincuente.

Un testigo había filmado el ataque motochorro.

Un testigo había filmado el ataque motochorro.

Según pudo saber La Unión, el adolescente se encuentra ahora en el Centro de Régimen Cerrado General San Martín, tras ser arrestado por balear en la pierna a la víctima durante un asalto cometido a mano armada en Colombres y Posadas.

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Los efectivos policiales de la Comisaría 1º de Lomas habían podido identificarlo gracias a partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas. Además, el video filmado por un testigo fue clave para tal avance.

Se trata de un menor de edad conocido en la zona de Parque Barón con el alias de "El Menor", cuya detención fue concretada el pasado viernes en las inmediaciones de su domicilio, en la zona de Jabel y Tierra del Fuego.

FotoJet (15)
El peligroso motochorro conocido como

El peligroso motochorro conocido como "El Menor".

Ataque motochorro

El hecho ocurrió el 18 de marzo pasado, cuando Ariel Ernesto Matos (46) circulaba en su moto Honda XR por la intersección de Colombres y Posadas. En ese lugar fue interceptado por dos personas que se desplazaban en otra motocicleta con fines de robo.

De acuerdo a la investigación, la víctima intentó resistirse y uno de los agresores efectuó un disparo que le provocó una herida leve en la pierna derecha. Tras el ataque, los sospechosos escaparon sin concretar el asalto.

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