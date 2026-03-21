Cayó "El Menor", un motochorro de 15 años acusado de un violento robo en Lomas de Zamora

El joven menor de edad quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.

Un motochorro de 15 años fue detenido por un intento de robo ocurrido en el centro de Lomas de Zamora , en el que la víctima fue baleada en la pierna, según se ve en un video filmado por un testigo.

Fuentes policiales precisaron a La Unión que a partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, las autoridades lograron identificar a uno de los presuntos autores, señalado como quien habría efectuado el disparo.

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Se trata de un menor de edad conocido en la zona de Parque Barón con el alias de "El Menor", cuya detención fue concretada el pasado viernes en las inmediaciones de su domicilio, en la zona de Jabel y Tierra del Fuego.

El peligroso delincuente quedó alojado en un instituto de menores, mientras continúa la investigación para dar con el segundo sospechoso involucrado en el hecho.

FotoJet (18) El ataque motochorro quedó filmado.

Violento robo en Lomas de Zamora

El hecho ocurrió el 18 de este mes, cuando Ariel Ernesto Matos (46) circulaba en su moto Honda XR por la intersección de Colombres y Posadas. En ese lugar fue interceptado por dos personas que se desplazaban en otra motocicleta con fines de robo.

De acuerdo a la investigación, la víctima intentó resistirse y uno de los agresores efectuó un disparo que le provocó una herida leve en la pierna derecha. Tras el ataque, los sospechosos escaparon sin concretar el asalto.