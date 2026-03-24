Julio Chávez llega al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora con "La ballena"

Julio Chávez llega este sábado al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora con “La ballena”, la obra que protagoniza bajo la dirección de Ricky Pashkus. La puesta se presenta en el Distrito luego de estar en cartel en la Calle Corrientes y de hacer temporada en Mar del Plata y Carlos Paz.

“ El Teatro Coliseo de Lomas de Zamora es como estar en casa. Ya actué ahí muchas veces. El público lomense es muy particular y espera que lleguen las obras a pesar de estar cerca del Centro”, le cuenta Julio Chávez a La Unión.

Sobre las tablas. Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan "El estado de la unión"

“La ballena” hará una escala en Lomas de Zamora en medio de una gira que llevará la puesta a varios puntos del país y del exterior, luego de la experiencia veraniega.

“No esperaba que le fuera bien en Mar del Plata, pensaba que era un error. Pero funcionó muy bien. Hay prejuicios con el público de Mar del Plata, con qué le gustan determinadas obras. No sé si el público se acostumbró a comer esa comida. Pero yo no le intento cambiar el gusto a nadie y no tengo ningún prejuicio”, apunta.

El elenco se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Emilia Mazer. “Quiero entrañable ‘La ballena’ y hacerla con mis compañero. Llevamos la obra impoluta en la gira”, señala el actor.

Julio Chávez y un personaje con el anhelo de redención

Julio Chávez da vida a Charlie, un hombre atrapado entre las decisiones de su pasado y el anhelo de redención. La obra de teatro inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó un Oscar.

De todos modos, el protagonista optó por no mirar la película. “No me gusta mirar el cuaderno de al lado. Corríamos con el riesgo de la experiencia de la película, que para muchos era poco empática, oscura y fuerte. Le dimos nuestra mirada y el boca a boca nos ayudó”, explica.

En esta versión local, Julio Chávez interpreta a Charlie, un profesor de literatura con obesidad severa que da clases online y que, al enterarse de que le queda poco tiempo de vida, intenta reencontrarse con su hija adolescente, Ellie, con la esperanza de tener una última oportunidad de redención.

Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana.

Charlie conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.

Sin título-1 Julio Chavez y gran elenco.

La transformación de Julio Chávez para protagonizar "La ballena"

Para esta obra, Julio Chávez realiza una increíble transformación. “Lo más complicado fue el inicio, las dudas y la incertidumbre que tenía con la máscara y el traje que tenía que usar. Tenía muchas preguntas sin respuesta”, cuenta.

Y agrega: “Lo más difícil es llevar el traje, es algo fundamental. Pero eso me dura dos minutos. La experiencia de humanidad del personaje va mucho más a allá que su peso”.

“La ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo.