Netflix estrena la película "El último gigante", protagonizada por Oscar Martínez

Netflix anuncia para el 1 de abril el estreno en exclusiva de “El último gigante”, una conmovedora película escrita y dirigida por Marcos Carnevale , protagonizada por Oscar Martínez y filmada en los escenarios naturales de las Cataratas del Iguazú, en Misiones.

“El último gigante” es la nueva producción realizada en Argentina, protagonizada por Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque.

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La película sigue a Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, que ve tambalear su mundo cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida.

Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

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Filmada en los imponentes paisajes de las Cataratas del Iguazú, en Misiones, la película señala el esperado retorno de Oscar Martínez al cine nacional y presenta una emotiva historia que invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón.

La nueva obra de Marcos Carnevale cuenta con la producción de Leyenda Films y Kuarzo International Films.