Netflix estrena la película "El último gigante", protagonizada por Oscar Martínez

Netflix anuncia para el 1 de abril el estreno en exclusiva de “El último gigante”, una conmovedora película escrita y dirigida por Marcos Carnevale, protagonizada por Oscar Martínez y filmada en los escenarios naturales de las Cataratas del Iguazú, en Misiones.
La película sigue a Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, que ve tambalear su mundo cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida.
Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.
Filmada en los imponentes paisajes de las Cataratas del Iguazú, en Misiones, la película señala el esperado retorno de Oscar Martínez al cine nacional y presenta una emotiva historia que invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón.
La nueva obra de Marcos Carnevale cuenta con la producción de Leyenda Films y Kuarzo International Films.