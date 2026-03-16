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16 de marzo de 2026
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Adiós a Viggo Mortensen: quién será el nuevo Aragorn

Viggo Mortensen no estará en la El señor de los anillos: La caza de Gollum y su icónico personaje será interpretado por la estrella del momento.

Viggo Moertensen no estará en el regreso de El Señor de los Anillos.&nbsp;

Viggo Moertensen no estará en el regreso de El Señor de los Anillos. 

Los rumores apuntan a que no solo Andy Serkis regresará a la Tierra Media para El señor de los anillos: La caza de Gollum, película que el actor dirige y protagoniza, también aseguran que algunos miembros del reparto original de Peter Jackson no volverán a sus papeles. Como el caso de Viggo Mortensen.

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Viggo Mortensen tiene reemplazo

El papel del actor, que supo vivir en la Argentina, será de Leo Woodall, estrella de The White Lotus y protagonista de Vladimir, la nueva serie de Netflix con Rachel Weisz.

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Leo Woodall reemplazará a Viggo Mortensen.

Leo Woodall reemplazará a Viggo Mortensen.

Según señala Daniel Richtman, Woodall "está en negociaciones para interpretar el papel masculino principal en La caza de Gollum (además del propio Gollum)". Aunque "el personaje aún no tiene nombre", supone "que se trata de Aragorn". También inform de este rumor Knight Edge Media.

Tras ganar reconocimiento con su aparición en la segunda temporada de The White Lotus, Woodall apareció en títulos como la serie de Netflix Siempre el mismo día, que protagonizó junto a Ambika Mod; la miniserie de Apple TV+ Prime Target; la película Núremberg, de James Vanderbilt y Bridget Jones: Loca por él.

Entre sus más recientes trabajos se encuentra Vladimir, una provocadora comedia protagonizada por Rachel Weisz que llegó a Netflix a principios de marzo.

En teoría, durante la guerra del anillo, el heredero de Isildur tiene nada más y nada menos que 87 años de edad (Viggo Mortensen contaba con unos 41), si bien no los aparenta debido a su linaje numenoreano, que le hace envejecer más despacio que otros mortales.

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