12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: "Crepúsculo la saga: Eclipse" y una nueva película argentina

Los estrenos de cine vienen con el regreso a las salas “Crepúsculo la saga: Eclipse” y una película argentina con Luciano Cáceres y Brenda Gandini.

Vuelve una entrega de Crepúsculo. 

La saga Crepúsculo: Eclipse

Director: David Slade.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga.
Se estrena en Netflix El Guasón 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga
Nueva entrega de “Scary Movie. 
Cómo será la nueva película de "Scary Movie", con sátira política y parodias

Elenco: Taylor Lautner, Kristen Stewart, Robert Pattinson. Jared Harris, Xavier Samuel, Jackson Rathbone.

Síntesis: Bella Swan está a tan solo un año de terminar el secundario y así poder cumplir su sueño de convertirse en vampiro y poder estar toda la eternidad junto a su novio Edward Cullen. (Romance, Estados Unidos).

Los demás estrenos de cine

Nene Revancha

Director: Gonzalo Demaría.

Elenco: Luciano Cáceres, José Giménez Zapiola, Brenda Gandini, Eliam Pico.

Síntesis: una tragedia de venganza en la que los hijos pagan las faltas de sus padres. A partir del cruce casual entre dos internos de una colonia penitenciaria juvenil, “El Nene” y Leandro; se despierta una vieja historia de rencores. (Drama, Argentina).

No te olvidaré

Directora: Vanessa Caswill.

Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers.

Síntesis: tras una salida perfecta con su novio, Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido. (Romance, Estados Unidos).

Las catadoras del Führer

Director: Silvio Soldini.

Elenco: Max Riemelt, Elisa Schlott, Alma Hasun.

Síntesis: inspirada en la historia real de Margot Wölk. Otoño de 1943. Rosa, una joven berlinesa que huye de los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo cercano a la frontera oriental. (Histórica, Italia, Bélgica, Francia).

Temas
