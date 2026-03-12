Estrenos de cine: "Crepúsculo la saga: Eclipse" y una nueva película argentina

Los estrenos de cine de esta semana traen a las salas argentinas el regreso de “Eclipse”, la tercera entrega de la saga de “Crepúsculo”, junto con una película argentina con Luciano Cáceres y Brenda Gandini, y otros dos títulos internacionales.
Director: David Slade.
Elenco: Taylor Lautner, Kristen Stewart, Robert Pattinson. Jared Harris, Xavier Samuel, Jackson Rathbone.
Síntesis: Bella Swan está a tan solo un año de terminar el secundario y así poder cumplir su sueño de convertirse en vampiro y poder estar toda la eternidad junto a su novio Edward Cullen. (Romance, Estados Unidos).
Director: Gonzalo Demaría.
Elenco: Luciano Cáceres, José Giménez Zapiola, Brenda Gandini, Eliam Pico.
Síntesis: una tragedia de venganza en la que los hijos pagan las faltas de sus padres. A partir del cruce casual entre dos internos de una colonia penitenciaria juvenil, “El Nene” y Leandro; se despierta una vieja historia de rencores. (Drama, Argentina).
Directora: Vanessa Caswill.
Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers.
Síntesis: tras una salida perfecta con su novio, Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido. (Romance, Estados Unidos).
Director: Silvio Soldini.
Elenco: Max Riemelt, Elisa Schlott, Alma Hasun.
Síntesis: inspirada en la historia real de Margot Wölk. Otoño de 1943. Rosa, una joven berlinesa que huye de los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo cercano a la frontera oriental. (Histórica, Italia, Bélgica, Francia).