Estrenos de cine: "Crepúsculo la saga: Eclipse" y una nueva película argentina

Síntesis: Bella Swan está a tan solo un año de terminar el secundario y así poder cumplir su sueño de convertirse en vampiro y poder estar toda la eternidad junto a su novio Edward Cullen. (Romance, Estados Unidos).

Embed

Los demás estrenos de cine

Nene Revancha

Director: Gonzalo Demaría.

Elenco: Luciano Cáceres, José Giménez Zapiola, Brenda Gandini, Eliam Pico.

Síntesis: una tragedia de venganza en la que los hijos pagan las faltas de sus padres. A partir del cruce casual entre dos internos de una colonia penitenciaria juvenil, “El Nene” y Leandro; se despierta una vieja historia de rencores. (Drama, Argentina).

Embed

No te olvidaré

Directora: Vanessa Caswill.

Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers.

Síntesis: tras una salida perfecta con su novio, Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido. (Romance, Estados Unidos).

Embed

Las catadoras del Führer

Director: Silvio Soldini.

Elenco: Max Riemelt, Elisa Schlott, Alma Hasun.

Síntesis: inspirada en la historia real de Margot Wölk. Otoño de 1943. Rosa, una joven berlinesa que huye de los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo cercano a la frontera oriental. (Histórica, Italia, Bélgica, Francia).