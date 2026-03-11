miércoles 11 de marzo de 2026
Preocupación.

Revelaron el verdadero motivo de la operación de Eva De Dominici

Eva De Dominici tuvo que pasar el quirófano y luego sufrió una complicación inesperada en su salud, según confirmaron en El Trece.

Eva de Dominici tuvo que ser operada.&nbsp;

Eva de Dominici tuvo que ser operada. 

Luego de que circularan fotos en las redes de Eva De Dominici en silla de ruedas que encendieron las alarmas sobre su estado de salud, en El Trece contaron cómo sigue la actriz que vivió su infancia en Fiorito.

Según relató la periodista, la intervención no fue meramente estética por elección, sino que se trató de una mastopexia (levantamiento de mamas) reconstructiva.

Durante su embarazo, la actriz sufrió una condición llamada gigantomastia, un problema hormonal que genera un crecimiento excesivo de las mamas, lo que le provocaba incomodidad física y no la hacía sentir a gusto con su cuerpo.

Una complicación inesperada para Eva de Dominici

La cirugía se realizó en Argentina con el mismo médico que atendió, entre otras figuras conocidas, a Cande Tinelli. Sin embargo, el postoperatorio se complicó debido a una bronquitis que la actriz contrajo, lo que hizo que su recuperación fuera mucho más molesta de lo previsto.

“Me comuniqué con ella porque me había llegado la información de que se había hecho una operación estética y quería ver qué le había pasado”, comentó la periodista en El Trece.

Eva de Dominici pasó por el quirófano.

Además, explicó que el uso de la silla de ruedas en el aeropuerto fue una recomendación médica para que pudiera viajar a cumplir con sus compromisos en el exterior. “Ella se tendría que haber quedado unos días más, pero se fue antes de tiempo sí o sí“, señaló Fernanda Iglesias.

El apuro por regresar a Estados Unidos fue por la presentación de su primera película importante en Hollywood, titulada Balls Up, donde comparte elenco con Mark Wahlberg.

