Luz, cámara, acción.

Cómo será la nueva película de "Scary Movie", con sátira política y parodias

La nueva película de la saga de “Scary Movie” llegará a las salas y se las trae con filosas críticas y referencias al mundo del cine y de las series.

“Scary Movie” presentó este lunes el primer avance de su nueva película, una sátira cargada de crítica política, con referencias a la cultura woke y parodias al cine y las series televisión, como “Wednesday', 'Meghan' o la nominada al Óscar 'Sinners'.

Adivina quién ha vuelto, reza el tráiler al ritmo de 'Without Me', del rapero estadounidense Eminem, en una secuencia ambientada en el metro en la que la muñeca Meghan se quita la máscara para revelar su verdadera identidad: Ghostface, el asesino enmascarado de la saga 'Scream', que inspiró la primera película de la franquicia.

Tras un grito de una joven parodiando a Wednesday Addams, la rubia Cindy Campbell (Anna Faris) se reencuentra con su vieja amiga Brenda (Regina Hall). La dupla trabajó desde el inicio de la saga en el año 2000 hasta la cuarta entrega, en 2006. "¿Un abrazo?", le dice Brenda, a lo que Cindy responde: "Me apetece, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista".

“Scary Movie” lanza una nueva película.

Cuándo se estrena la nueva película

El avance de la sexta película, que se estrenará en la gran pantalla el próximo 12 de junio, parodiará a algunas de las películas de terror más recientes, como 'Weapons', The Substance' ('La Sustancia') o 'Get Out'.

La nueva entrega de una de las franquicias más icónicas de la gran pantalla, conocida por revolucionar el género al añadir un toque de burla irreverente y absurdo a los clichés de cine de terror de la década de 1990 marca el regreso de los hermanos Marlon y Shawn Wayans, considerados como los cerebros de esta franquicia, tras 18 años.

