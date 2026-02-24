Luisana Lopilato protagonizará la nueva película de Damián Szifron

Luisana Lopilato filmará con Damián Szifron.

Luisana Lopilato confirmó que vuelve al cine para protagonizar la nueva producción del director Damián Szifron, el realizador de las series Los Simuladores y Hermanos y Detectives y de las películas El fondo del mar, Tiempo de Valientes y Relatos Salvajes.

La actriz dio la primicia durante su viaje a Colorado, Estados Unidos, para Por el Mundo, el programa de Marley en Telefe. En medio de un viaje por aerosillas con el nevado paisaje de fondo, el conductor le preguntó por su actualidad laboral a Luisana Lopilato que reside en Vancouver, Canadá.

“¿Se puede decir la próxima película que vas a hacer?”, le preguntó Marley a la ex Rebelde Way. “Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, lanzó Luisana Lopilato entre risas durante el viaje que compartió junto con su hermano, Darío.

image Luisana Lopilato filmará con Damián Szifron. Luisana Lopilato y Damián Szifron arrancan el rodaje La actriz, que viene de filmar La Pistolera, la leyenda de Pepita, con la dirección de Lucía Puenzo, y La Caja Azul, bajo las órdenes de Martín Hodara, reveló también que tiene estipulado rodar con Damián Szifron en los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que la nueva película podría llegar a fines de este año o recién en 2027.

La nueva película de Damián Szifron lo lleva a las salas de cines luego de Misántropo, su primera película en habla inglesa tras su desembarco en Hollywood por el éxito mundial de Relatos salvajes, la película más taquillera de la historia del cine argentino que fue candidata a numerosos premios, incluyendo el Óscar a la mejor película internacional y la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

