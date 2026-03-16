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16 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo es la nueva película de Pinocho que se estrena en Argentina

A diferencia de las versiones recientes de Pinocho, esta adaptación rusa presenta un enfoque diferente de la creación de italiano Carlo Collodi.

Nueva versión de Pinocho.&nbsp;

Nueva versión de Pinocho. 

Pinocho, el personaje creado por el italiano Carlo Collodi, tiene una nueva versión en el cine y está vez fue filmada en Rusia y contada con la ayuda de la tecnología moderna. La película llega el jueves a los cines argentinos.

Un viejo cuento de hadas de una nueva manera. La historia del héroe favorito de todos, Pinocho, su papá Carlo y sus amigos está dirigida por Igor Voloshin y protagonizada por Aleksandr Yatsenko, Vitaliya Kornienko y Mark Eydelshteyn, entre otros.

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La dirección recae en Igor Voloshin, realizador ucraniano con experiencia en festivales internacionales, quien apuesta por un enfoque fiel al relato original publicado en el Siglo XIX.

Un nuevo Pinocho hecho en Rusia

La película se titulará “Buratino”, nombre que remite a la tradición rusa de adaptar la historia del muñeco de madera a su propio contexto cultural.

La propuesta rusa se diferencia de la elaborada por Guillermo del Toro, que en 2022 presentó una versión oscura y profunda, donde la vida y la muerte de Pinocho forman parte central de la trama.

En contraste, la nueva producción de Igor Voloshin busca acercarse al espíritu original de Carlo Collodi, alejándose tanto de la estética sombría de Del Toro como de la adaptación animada de Disney estrenada en 2022, protagonizada por Tom Hanks.

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Esta nueva versión se basa en la novela “La llave de oro o las aventuras de Buratino” de Aleksei Tolstoi, una adaptación libre del relato italiano.

El personaje principal se embarca en una búsqueda para demostrar su valor y encontrar su lugar en el mundo, acompañado por amigos y enfrentando engaños. La sinopsis oficial describe que “la magia auténtica reside en creer, en acompañar y en aceptar quién eres”.

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