El Teatro Cosmopolita de Llavallol presentará por primera vez la obra "Evita Vuelve"

Distintas voces van narrando la vida de Eva Duarte. El espectáculo llega por primera vez a Llavallol.

Un espectáculo que lleva más de una década presentándose en distintos escenarios se presentará el sábado 28 a las 17.30 en el Teatro Cosmopolita que está dentro de la Biblioteca Escritores Argentinos de Llavallol . Se trata de la obra " Evita Vuelve" que es de narración oral y revela un recorrido por la vida de Eva Duarte .

En Pasaje Adrogué 186, Llavallol, y gracias a la organización del grupo Palabras al Viento Narración que funciona en la biblioteca, los que se sumen a ver la obra se van a encontrar en el escenario con Roxana del Castillo que es la narradora oral que está en escena personificando distintos momentos de la vida de Eva y fue ella quien destacó: "Claudio Ledesma es el director de esta puesta y siempre decimos que la obra se trata de la vida de Evita hecho cuento".

Inscripción abierta. Los chicos del CPII N°6 de Llavallol recibieron mochilas en el comienzo del ciclo lectivo

Del Castillo es egresada de la “Escuela taller de narración oral Dora Apo”, y “Rayuela, el arte de contar cuentos”, ambos espacios a cargo de Ledesma. También participó de distintos talleres de perfeccionamiento y contó que es la primera vez que van a presentarse en Llavallol.

Su infancia en Los Toldos a través de la voz de su madre, su juventud que la trae a Buenos Aires y sus sueños de actriz son parte de un relato que encara con total profesionalismo y avalada por la experiencia de Del Castillo que desde 2015 que está al frente de la obra Evita Vuelve.

También se podrá reconocer a esa Eva primera dama y por supuesto que su triste final en plena juventud. Distintos personajes cercanos al personaje central se suman gracias a Castillo que va interpretando y sobre todo narrando cada tramo de su atractiva historia.

"Para mí esta obra significa mucho porque pude ver de cerca lo que hizo una mujer con sólo 26 años y todo lo que hizo y de donde vino porque nunca se olvidó de sus orígenes", comentó la narradora.

"Evita Vuelve" refleja la lucha de esa mujer. "Su legado va más allá de cualquier bandera política", aseguró Del Castillo.

La reserva de las entradas

Los que quieran asistir a la obra ya pueden reservar un lugar enviando un mensaje a alguno de los siguientes números: 1123603992/1160192904.

El valor de las anticipadas es de $6.000 y en puerta: $8.000

Además, es una gran oportunidad de conocer el Teatro Cosmopolita de Llavallol que data de 1920, cuando empleados y obreros de la fábrica de cerveza Bieckert fundaron la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Primero lugar de reunión, sala de primeros auxilios y salón de fiestas y espectáculos.