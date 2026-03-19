jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Convocatoria.

Buscan en Lomas nuevas voces para el Coro de Cámara Municipal de Lomas de Zamora

El grupo de música quiere sumar personas que tengan los registros vocales Soprano Primera, Tenor y Bajo. Ensayan en el Museo Americanista.

El Coro de Cámara lleva más de 50 años de trayectoria en Lomas.

El Coro de Cámara lleva más de 50 años de trayectoria en Lomas.

El Coro de Cámara Municipal de Lomas de Zamora está buscando cantantes para incorporar a la agrupación que lleva más de 50 años de trayectoria artística.

La convocatoria está destinada a personas que tengan los registros vocales Soprano Primera, Tenor y Bajo. Además de una buena afinación y una voz sana, otro de los requisitos indispensables es el compromiso a la hora de participar en los ensayos y presentaciones del grupo.

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Fundado en 1972 por Juan Florentino La Moglie, un emblemático director de orquesta e investigador de la música, el coro lleva más de 50 años de historia y múltiples presentaciones tanto en Lomas como en otras ciudades. La directora desde 1992 es Viviana García, quien también está a cargo de los Coros del Colegio Modelo Lomas.

Un lugar para conocer la historia de Lomas de Zamora

Con más de 65 años de historia, el Museo Americanista tiene diferentes sectores compuestos por piezas arqueológicas y objetos antiguos de las etapas preincaica y colonial. Gran parte de los reliquias, distribuidas en un recorrido de manera cronológica, fueron reunidas gracias a las donaciones de los propios ciudadanos y restaurados hacia principios de la década pasada cuando el lugar fue reabierto al público.

Dentro de las instalaciones también está Biblioteca Catalina Rodríguez con sus más de 8.500 libros y publicaciones de gran valor cultural, fotográfico, antropológico y arqueológico. Se destacan los ejemplares del siglo XIX del Museo de Ciencias Naturales como también de principios y mediados del siglo XX.

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