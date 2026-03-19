Buscan en Lomas nuevas voces para el Coro de Cámara Municipal de Lomas de Zamora

El Coro de Cámara Municipal de Lomas de Zamora está buscando cantantes para incorporar a la agrupación que lleva más de 50 años de trayectoria artística.

La convocatoria está destinada a personas que tengan los registros vocales Soprano Primera , Tenor y Bajo . Además de una buena afinación y una voz sana, otro de los requisitos indispensables es el compromiso a la hora de participar en los ensayos y presentaciones del grupo.

El Coro de Cámara Municipal ensaya los martes y jueves, de 18 a 20, en el Museo Americanista (Manuel Castro 254) . Los interesados en participar tienen que mandar un mail a [email protected] .

Fundado en 1972 por Juan Florentino La Moglie , un emblemático director de orquesta e investigador de la música, el coro lleva más de 50 años de historia y múltiples presentaciones tanto en Lomas como en otras ciudades. La directora desde 1992 es Viviana García , quien también está a cargo de los Coros del Colegio Modelo Lomas .

Un lugar para conocer la historia de Lomas de Zamora

Con más de 65 años de historia, el Museo Americanista tiene diferentes sectores compuestos por piezas arqueológicas y objetos antiguos de las etapas preincaica y colonial. Gran parte de los reliquias, distribuidas en un recorrido de manera cronológica, fueron reunidas gracias a las donaciones de los propios ciudadanos y restaurados hacia principios de la década pasada cuando el lugar fue reabierto al público.

Dentro de las instalaciones también está Biblioteca Catalina Rodríguez con sus más de 8.500 libros y publicaciones de gran valor cultural, fotográfico, antropológico y arqueológico. Se destacan los ejemplares del siglo XIX del Museo de Ciencias Naturales como también de principios y mediados del siglo XX.