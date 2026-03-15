Arte, música y cultura local en Temperley: se realiza la primera edición de Umbral Fest

El festival es abierto para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.

Este domingo se realizará en Temperley la primera edición de Umbral Fest , un festival cultural que reunirá música, arte y recreación en una jornada pensada para ser disfrutada por toda la familia. El encuentro se llevará a cabo en el Club Colón, con entrada libre y gratuita .

La iniciativa es impulsada por una productora artística integrada por trabajadores de la cultura , todos ellos oriundos de Lomas de Zamora . “Umbral Fest es una productora formada por varios trabajadores de la cultura y nace con la idea de poder ayudar a instituciones o a actividades culturales”, explicaron desde la organización sobre el origen del proyecto .

Compromiso social. Una escritora de Temperley presentó su libro contra las megaminerías en España

Para bancar. La Colectiva, un centro cultural con impronta feminista, en el corazón de Temperley

En esta primera edición, el festival se realizará en conjunto con el Club Colón (ubicado en Colón 865, Temperley), con el objetivo de colaborar con la institución barrial. “En esta oportunidad vamos a coordinar con el club para poder ayudarlos con algunos de los gastos que tienen y con las actividades culturales que realizan”, señalaron desde la productora.

Durante la jornada, los vecinos podrán encontrarse con distintas propuestas artísticas y culturales : habrá bandas, historietas, cómics, cosplayers, esculturas y también un sector de recreacionismo medieval.

expo-comics El Club Colón de Temperley será el espacio donde se realice el Umbral Fest.

“También va a haber un buffet solidario para ayudar al Club Colón, además de todas las actividades culturales que venimos sumando y las propuestas propias de la institución, que estarán expuestas en esta actividad”, indicaron.

En cuanto a la música, el festival contará con diferentes presentaciones en vivo. “Van a estar los chicos de Locademia del Ritmo con su batucada, el proyecto musical Jazz y su Cumbia, el artista local Kendra y las bandas Karate, Kontrol y Ethimos”, adelantaron desde la organización sobre la grilla del evento.

Para finalizar, desde Umbral destacaron que esta primera edición buscará convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad que pueda ser sostenible en el tiempo. “Queremos que sea una jornada para disfrutar con amigos y en familia, con muchas propuestas culturales y artísticas”, concluyeron.