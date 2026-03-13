viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Organizado por el Municipio.

Vuelve Paseo Lomitas con lo mejor de la gastronomía y el arte local

Más de 60 comercios de Lomas de Zamora participarán en la nueva edición del evento que contará con shows de música y actividades recreativas.

Habrá puestos de comidas, bebidas y postres.

Habrá puestos de comidas, bebidas y postres.

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La tarde-noche del sábado va a estar ideal para salir con amigos o en familia por el centro de Lomas de Zamora. Desde el Municipio realizarán una nueva edición de Paseo Lomitas con múltiples propuestas gastronómicas y culturales.

El evento organizado junto a los comerciantes locales tendrá lugar sobre las calles Italia, España, Mitre y Sixto Fernández, que se harán peatonales con el objetivo de que las personas tengan todas las comodidades para pasear y disfrutar del evento que siempre tiene una muy buena convocatoria.

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Una gran opción para disfrutar del sabado en Lomas.

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De la movida participarán más de 60 comercios de la zona como bares, restoranes, cervecerías, cafeterías y heladerías que ofrecerán promociones en comidas, bebidas y postres. Algunos van a poner gazebos y foodtrucks en las veredas, y otros atenderán al público dentro de sus instalaciones.

También habrá comercios que sumarán números musicales a su oferta gastronómica. Por ejemplo, en Bodega (España 451) habrá un show del cantante y humorista Ale Music. Mientras que en Chinchin, ubicado en España 421, desde las 18 tocarán varios DJs de música house.

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En Sixto Fernández e Italia habrá un escenario con shows de música.

En Sixto Fernández e Italia habrá un escenario con shows de música.

Por su parte, desde Cultura Lomas armarán un escenario en Sixto Fernández e Italia en el que, a partir de las 18, se presentarán la Banda Sinfónica Municipal, Incorrectos Rock, Corazón Cumbiambero y Faenas (la banda del humorista Pablo Cordonet). Los vecinos que vayan al Paseo Lomitas también disfrutarán de actividades recreativas y un stand de la Expo Comics con todo lo relacionado a la cultura pop.

Múltiples propuestas para acompañar a los comercios de Lomas

En las distintas localidades de la ciudad, el Municipio de Lomas organiza eventos especiales con el propósito de impulsar las ventas y acompañar el trabajo de los comerciantes.

La Noche de las Cervecerías, Noche de las Vinotecas, Semana de la Cocina Italiana, Semana del Café, Noche de las Heladerías, Halloween, Oktoberfest, Día de las Pizzerías, IPA Day y Día de la Hamburguesa son algunas de las propuestas de estos últimos años.

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