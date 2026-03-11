Vuelve el Mercado de la Comunidad a Lomas con ofertas en alimentos

En los Mercados de la Comunidad, los vecinos de Lomas de Zamora pueden comprar alimentos de calidad a buen precio. Este jueves, de 10 a 13, habrá una nueva edición en la Plaza Libertad con varias ofertas y promociones.
En la Plaza Libertad venderán lácteos, pastas, frutas y verduras a buen precio. También habrá puestos de emprendedores.
La iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor. Las personas que vayan a la plaza ubicada sobre la calle Laprida 1200 encontrarán puestos de lácteos, pastas, frutas y verduras. También se sumarán emprendedores con stands indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.
Además de la compra por unidad, en el mercado ofrecerán promociones especiales en pastas como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, un paquete de ñoquis y un paquete de fideos a $11.900. Mientras que por $14.900 podrán llevar 4 planchas de ravioles y 4 planchas de sorrentinos. También habrá un combo de $14.900 que incluye 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, un paquete de ñoquis, un paquete de fideos, un paquete de empanadas y una pascualina.
A su vez, dentro del rubro verdulería venderán 2 kilos de cebolla, 1 kilo de papa, medio kilo de zanahoria y 2 cabezas de ajo por $5.000. Mientras que por un total de $7.000, los vecinos podrán comprar 1 kilo de banana, 1 kilo de naranja, medio kilo de pelón y medio kilo de pera.
Las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro. "Es muy bueno que haya ferias en los barrios porque la situación económica es cada vez más complicada y no siempre hay ofertas en supermercados. Cuando fui aproveché para comprar frutas y verduras que eran de muy buena calidad", contó Elsa Ponce, una vecina que estuvo en una edición anterior del Mercado de la Comunidad en Banfield.
En Lomas funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos y productos a precios fijos. Todas las semanas hay ofertas en carnicerías, verdulerías, panaderías, pollerías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene.
Los emprendedores también tienen su lugar en diferentes ferias. En la Plaza Libertad hay encuentros todos los fines de semana, en el horario de 16 a 20, con cientos de stands. Por su parte, la tradicional Feria de Artesanos está los sábados y domingos de 16 a 21 en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700). En Banfield, una vez por mes se hace el Mercado Consciente con productos saludables y el Municipio también organiza ferias con emprendedores en Albertina y Llavallol.