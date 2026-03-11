Vuelve el Mercado de la Comunidad a Lomas con ofertas en alimentos

En los Mercados de la Comunidad , los vecinos de Lomas de Zamora pueden comprar alimentos de calidad a buen precio. Este jueves, de 10 a 13, habrá una nueva edición en la Plaza Libertad con varias ofertas y promociones .

La iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor . Las personas que vayan a la plaza ubicada sobre la calle Laprida 1200 encontrarán puestos de lácteos , pastas , frutas y verduras . También se sumarán emprendedores con stands indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.

Además de la compra por unidad, en el mercado ofrecerán promociones especiales en pastas como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, un paquete de ñoquis y un paquete de fideos a $11.900. Mientras que por $14.900 podrán llevar 4 planchas de ravioles y 4 planchas de sorrentinos. También habrá un combo de $14.900 que incluye 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, un paquete de ñoquis, un paquete de fideos, un paquete de empanadas y una pascualina.

A su vez, dentro del rubro verdulería venderán 2 kilos de cebolla, 1 kilo de papa, medio kilo de zanahoria y 2 cabezas de ajo por $5.000. Mientras que por un total de $7.000, los vecinos podrán comprar 1 kilo de banana, 1 kilo de naranja, medio kilo de pelón y medio kilo de pera.

Las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro. "Es muy bueno que haya ferias en los barrios porque la situación económica es cada vez más complicada y no siempre hay ofertas en supermercados. Cuando fui aproveché para comprar frutas y verduras que eran de muy buena calidad", contó Elsa Ponce, una vecina que estuvo en una edición anterior del Mercado de la Comunidad en Banfield.

Precios fijos en alimentos y emprendimientos

En Lomas funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos y productos a precios fijos. Todas las semanas hay ofertas en carnicerías, verdulerías, panaderías, pollerías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene.

Los emprendedores también tienen su lugar en diferentes ferias. En la Plaza Libertad hay encuentros todos los fines de semana, en el horario de 16 a 20, con cientos de stands. Por su parte, la tradicional Feria de Artesanos está los sábados y domingos de 16 a 21 en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700). En Banfield, una vez por mes se hace el Mercado Consciente con productos saludables y el Municipio también organiza ferias con emprendedores en Albertina y Llavallol.