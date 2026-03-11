miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
La causa.

Morena Rial, con prisión domiciliaria: qué requisitos deberá cumplir

Morena Rial obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria luego de estar más de 150 días detenida por su presunta vinculación con una serie de robos.

Morena Rial fue detenida por la Policía.

Luego de más 150 días en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la Cámara de Casación bonaerense determinó que la mediática Morena Rial podrá cumplir su condena bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, bajo una serie de requisitos que deberá cumplir estrictamente.

Previamente estuvo alojada unos días en la Comisaría de la Mujer de Martínez, hasta que se liberó el cupo penitenciario para su traslado.

Su amigo y exabogado Alejandro Cipolla celebró el fallo de la Justicia y difundió una imagen de Morena desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena en su cuenta de Instagram. “Mañana @mooreriaal de vuelta en su casa. Por fin se logró justicia”, expresó el letrado. “Última llamada desde Magdalena con @mooreeriaal”, escribió Cipolla al publicar la foto de la influencer en prisión.

El posteo de Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial.

El escrito de la familia de Morena Rial

Según trascendió, su papá, Jorge Rial y su hermana Rocío presentaron un escrito en apoyo a la joven, lo que terminó por ser decisivo para la Justicia a la hora de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria.

El documento firmado por su familia garantizaba el cumplimiento de las obligaciones y el apoyo económico para ella y su hijo de 1 año.

Ahora, la influencer deberá cumplir con el uso de una tobillera para controlar que no salga del domicilio fijado y poder reafirmar su vínculo con su hijo Amadeo

