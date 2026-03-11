miércoles 11 de marzo de 2026
Todo mal.

Polémica con Mauro Icardi en el Galatasaray tras el festejo del cumpleaños de la China Suárez

Mauro Icardi no jugó ni un minuto en el partido del Galatasaray frente al Liverpool, un día después del lujoso festejo con la China Suárez en un yate.

Hace un par de días, Mauro Icardi le organizó un lujoso cumpleaños a la China Suárez y llamó la atención que este martes no fue parte del equipo de Galatasaray, en el partido que su club jugó contra el Liverpool.

La bronca del Galatasaray con Mauro Icardi

Parece que no cayó bien en el Galatasaray la fiesta en un yate, a menos de 24 horas de un duelo clave. Tras el final del partido, las cámaras lo mostraron yéndose solo y apurado.

“A los turcos les cayó pésimo que Mauro sea filmado tomando alcohol a 24 horas del partido más importante del año. El equipo turco jugará contra el Liverpool de Inglaterra por la Champions este martes por la tarde”, contó antes del partido Juan Etchegoyen.

Y en Mitre Live, siguió: “Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas”.

Y explicó: “Al club no le parece mal que haya celebrado el cumpleaños de su novia y futura esposa, pero si le pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo ‘sigue haciendo las cosas mal y no recapacita’, esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información”.

