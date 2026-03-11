Polémica con Mauro Icardi en el Galatasaray tras el festejo del cumpleaños de la China Suárez

Hace un par de días, Mauro Icardi le organizó un lujoso cumpleaños a la China Suárez y llamó la atención que este martes no fue parte del equipo de Galatasaray, en el partido que su club jugó contra el Liverpool.

El club turco ganó por 1-0 en el encuentro por la Champions League y Mauro Icardi fue suplente: no ingresó ni un minuto , a pesar de ser uno de los goleadores del equipo.

Parece que no cayó bien en el Galatasaray la fiesta en un yate, a menos de 24 horas de un duelo clave. Tras el final del partido, las cámaras lo mostraron yéndose solo y apurado.

“A los turcos les cayó pésimo que Mauro sea filmado tomando alcohol a 24 horas del partido más importante del año. El equipo turco jugará contra el Liverpool de Inglaterra por la Champions este martes por la tarde”, contó antes del partido Juan Etchegoyen.

Y en Mitre Live, siguió: “Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas”.

Y explicó: “Al club no le parece mal que haya celebrado el cumpleaños de su novia y futura esposa, pero si le pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo ‘sigue haciendo las cosas mal y no recapacita’, esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información”.