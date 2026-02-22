domingo 22 de febrero de 2026
Escándalo.

Luis Ventura apuntó contra Jorge Rial y lo acusó de hacer extorsiones a nombre de él

En medio de una entrevista que Luis Ventura le hizo a Beto Casella por el arranque de su nuevo programa, la charla derivó en Jorge Rial y no se guardaron nada.

Un nuevo round entre Luis Ventura y Jorge Rial. 

Un nuevo enfrentamiento entre Luis Ventura y Jorge Rial se desató anoche en medio del programa Secretos Verdades en la pantalla de América TV cuando en medio de una entrevista a Beto Casella apareció en escena el nombre del periodista Jorge Rial y el conductor del ciclo que va los sábados a la noche lo destrozó por actitudes del pasado.

En la primera semana del nuevo programa que conduce Beto Casella, en Secretos Verdaderos le hicieron un extenso reportaje contando sobre su carrera periodística, pero en una de las tantas preguntas surgió el nombre de Jorge Rial y Luis Ventura aprovechó para contar detalles polémicos sobre su examigo.

Jorge Rial, es uno de los enemigos públicos de Ventura y siempre entre ellos hay heridas aún no cerradas. "Recuerdo que Rial hizo una nota con Noticias donde la tapa fue ‘soy un mercenario’ y adentro contaba su ilusión de vivir de los arreglos políticos y no del periodismo. Él se enojó porque le pusieron ‘mercenario’ en la tapa. Conozco a un Rial comunista. Vino a Crónica y yo le abrí la puerta", comenzó contando el conductor de Secretos Verdaderos.

Beto Casella muy atento al relato de Luis Ventura analizó la capacidad de su colega para moverse en escenarios complejos y adaptarse a distintos climas mediáticos y políticos: "Hay que reconocerle cierto histrionismo para ubicarse en un lugar político picante y manejar los climas que manejaba en Intrusos, pero vinculado a Patricia Bullrich, Petri y el Presidente. Se supo acomodar, hay que reconocerle una picardía".

Luis Ventura contó detalles de las extorsiones de Rial a su nombre

Lejos de quedarse en lo profesional, Luis Ventura siguió visiblemente con enojo y decidió marcar su relación personal y laboral con Rial, especialmente en la etapa que compartieron en Crónica. "Yo no fui después que Rial, yo fui antes que él. Cuando él llega a Crónica, yo ya era un pibito con jefatura, manejando gente mucho más grande que yo. Entré a un diario a los ocho años con mi viejo. Nunca me metí en sus negocios; yo sabía cuáles eran, pero no me quedé ni con un centavo de él. Cuando me apuñala, sentí que me elimina por mi crecimiento".

El periodista fue aún más allá al describir situaciones que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo entre ambos: " El negocio de él siempre era ver de dónde mordía para mejorar y agregó a una persona cerca suyo que iba a pasar la gorra y extorsionaba a nombre mío. Yo no lo sabía; me entero después".

¿Habrá respuesta del otro lado?

El video de las acusaciones de Luis Ventura hacia Jorge Rial

