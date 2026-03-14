sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Entrada libre y gratuita.

Se viene otro domingo de feria en la Plaza Colón de Temperley

El colectivo Temperley Tiene Memoria hará su clásico evento donde los emprendedores aprovecharán para generar un ingreso a partir de la venta de artesanías.

La popularidad de la feria aumenta a medida que pasan las ediciones.

La popularidad de la feria aumenta a medida que pasan las ediciones.

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará, este domingo 15 de marzo, una nueva edición de la feria de emprendedores en la Plaza Colón, con entrada libre y gratuita. Los vecinos de Lomas de Zamora podrán recorrer decenas de puestos atendidos por artesanos locales, que aprovecharán la ocasión para generar un ingreso económico.

Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria, habló con el Diario La Unión y contó que la feria de emprendedores comenzará a partir de las 11 y se llevará a cabo en el espacio público que se encuentra en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

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La feria de emprendedores comenzará a partir de las 11 y se llevará a cabo en el espacio público que se encuentra en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Durante el transcurso del evento, que se extenderá hasta aproximadamente las 20, los vecinos van a poder disfrutar de un espacio ameno y familiar, como así también tendrán la posibilidad de aprovechar la jornada para comprar distintos productos expuestos en decenas de puestos y a precios accesibles.

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Una amplia variedad de puestos habrá a disposición en la Plaza Colón: panificados, repostería, vivero, indumentaria, sahumerios y velas, ropa interior y medias, decoración para el hogar, electrodomésticos, animé, joyería y bijouterie son algunos de los rubros que dirán presente en la feria.

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La feria de emprendedores en la Plaza Colón de Temperley tiene entrada libre y gratuita.

La feria de emprendedores en la Plaza Colón de Temperley tiene entrada libre y gratuita.

"Como ya es una sana costumbre que llevamos adelante hace varios años, la feria de Temperley Tiene Memoria contribuye al armado de la comunidad, permitiendo el encuentro presencial entre pares y rescatando el valor de lo público", indicó Patricia, que invitó a todos los lomenses a ser parte del evento.

Como ya es una sana costumbre que llevamos adelante hace varios años, la feria de Temperley Tiene Memoria contribuye al armado de la comunidad, permitiendo el encuentro presencial entre pares y rescatando el valor de lo público Como ya es una sana costumbre que llevamos adelante hace varios años, la feria de Temperley Tiene Memoria contribuye al armado de la comunidad, permitiendo el encuentro presencial entre pares y rescatando el valor de lo público

Desde la organización notificaron que cada feria de emprendedores cuenta con un cupo a disposición para aquellos que quieran sumarse a alguna de las ediciones semanales. Los artesanos que deseen ser parte tienen que comunicarse por mensaje directo al Facebook o al Instagram del colectivo, indicando el emprendimiento en cuestión.

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