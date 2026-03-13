Jornada de la Comunidad en Lomas: embellecen y mejoran instituciones de las 14 localidades

Las Jornadas de la Comunidad tendrán su primera edición del año este sábado en las 14 localidades de Lomas de Zamora , donde vecinos y familias podrán sumarse a actividades solidarias para mejorar y embellecer instituciones .

La propuesta impulsada por el Municipio comenzará a las 10 y tendrá trabajos simultáneos en los distintos barrios con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. En el Jardín N°920 de Llavallol (Araguaya 951) habrá limpieza, pintura de aulas y pasillos, trabajos eléctricos, instalación de grifería y pileta, colocación de membrana, reparación de cañería y la realización de un mural.

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Mientras que en la Primaria N°10 de Banfield (Pueyrredón 1840) van a reparar las paredes y hacer pintura general del establecimiento. El encuentro contará con la participación de los integrantes del proyecto Camino Cortázar , quienes brindarán charlas sobre la historia, el barrio y el rol de la escuela en la vida del emblemático escritor que pasó su infancia en la localidad.

Por su parte, en el edificio que comparten la Primaria N°27 y Secundaria N°60 de Lomas (Laprida 1650) se encargarán de las refacción y pintura del patio y pasillo de planta baja, reposición de picaportes, arreglos de paredes y el armado de una huerta.

Los vecinos de Albertina podrán acercarse al Club Los Chicos de Malvinas (Bidazoa y O'Higgins) para colaborar con la pintura interior y exterior, demarcación de la cancha y las gradas, y trabajos de albañilería en baños, vestuarios y salón. Y en el Centro de Jubilados "Un mundo mejor" de Temperley (Dorrego 952) van a pintar el salón y construir una cancha de tejo.

Las Jornadas de la Comunidad también se desarrollarán este sábado en el Centro Paraguayo de Budge (Campoamor 1958), Centro de Jubilados "Desde el Corazón" de Centenario (Unamuno y Virgen de Itatí), Club El Paredón de Fiorito (Campana 304), Parroquia María Madre de Lamadrid (Monte y Arana Goiri), Jardín N°937 de Parque Barón (Olmos y Bustos), Jardín N°923 de San José (Moctezuma y Anchoris), Primaria N°16 de Santa Catalina (Elizalde 7500), Hogar Betania de Turdera (Esquiú 399) y en la vera del Arroyo del Rey entre Falucho y Champalanne, en Santa Marta, donde pintarán un mural y plantarán especies nativas.

Solidaridad y compromiso comunitario en Lomas

Desde su puesta en marcha en 2024, las Jornadas de la Comunidad permitieron la puesta en valor de 348 espacios públicos e instituciones de todos los barrios.

A lo largo del año pasado hubo acciones solidarias en escuelas, clubes, comunidades de fe, plazas, centros de jubilados, sociedades de fomento, comedores y merenderos. También organizaron una jornada especial por Navidad en la que juntaron juguetes para donar en las Fiestas.