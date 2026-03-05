Solidaridad en Lomas: cortan el pelo gratis en los barrios

"Es un proyecto que surgió en 2022 junto a la Subsecretaría de Culto del Municipio , varias iglesias y barberos de diferentes zonas de Lomas. Cada 15 días vamos a comedores, merenderos y sociedades de fomento para cortarle el pelo a los chicos y sacarles una sonrisa", contó Brian Jiménez, que es peluquero y también pastor de la Iglesia Centro Familiar Cristiano .

Esta semana realizaron una actividad en Lamadrid para más de 40 chicos y el próximo 16 de marzo harán lo mismo en la Institución "Pequeño Gorrión" que está sobre la calle Bruselas, entre Falucho y Lavardén.

"Somos un equipo de entre ocho y diez barberos que recorre los barrios y estamos juntando donaciones para colaborar con las instituciones. Lo que buscamos es a ayudar a los chicos y llevar un mensaje de esperanza a las familias", destacó Brian.

Otras movidas de peluqueros solidarios en Lomas de Zamora

Desde la Sociedad de Fomento Villa La Perla, junto al proyecto Malvinas en tu Barrio, organizaron un encuentro de corte de pelo gratuito en Temperley para acompañar el inicio del ciclo lectivo de los chicos y también incluyeron a los jubilados de la zona.

Julián Gallo es un vecino que se recibió de barbero y, para perfeccionar sus habilidades en el rubro, ofrece cortes a voluntad a los vecinos. "Mientras estaba haciendo el curso me puse a pensar en la idea de ofrecer los cortes gratuitos o a voluntad, ya sea para personas que no lo pueden abonar o para aquellos que pueden aportar un monto que me ayude a seguir creciendo y perfeccionándome en la profesión", contó Julián.

Otro gesto de solidaridad destacable es el de Facundo Olivera, un joven que tiene una barbería en Lomas y le corta el pelo gratis a los jubilados. "Estábamos charlando con mi mamá y mis hermanas de todo lo que están pasando los jubilados hoy en día, que no les alcanza para nada y quería ayudarlos en algo. Por eso, me surgió la idea de cortarles el pelo sin costo", destacó.