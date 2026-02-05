Solidaridad: impulsan un 15 para que Dana cumpla su sueño en Llavallol

Solidaridad: impulsan un 15 para que Dana cumpla su sueño en LlavallolEl festejo se hará en Llavallol el próximo sábado 28 de febrero: se necesitan donaciones para la decoración y la mesa dulce.

Las fiestas de 15 años son momentos inolvidables, tanto para la agasajada como para su familia. La vecina de Lomas de Zamora , Romina Peralta , organiza celebraciones solidarias para aquellos que no pueden afrontar los costos del evento. Para el 28 de febrero, pidió colaboración para realizar los 15 de Dana , una joven de Llavallol que desea vivir su noche soñada.

En una charla con el Diario La Unión , Romina indicó que durante febrero realizará un cumpleaños de 15 solidario para Dana, una adolescente que vive en Llavallol y que se encuentra con mucho entusiasmo de poder celebrar un año más de vida junto a sus seres queridos y amigos.

El proyecto impulsado por Peralta en plena pandemia permitió que decenas de chicas lograron tener su fiesta. El ímpetu de Romina, sumado al compromiso de los propios vecinos que realizaron donaciones en cada celebración, permitieron hacer felices a muchas adolescentes de bajos recursos.

“Para el próximo sábado 28 de febrero se viene un nuevo desafío. Necesitamos gente que quiera colaborar con la decoración para la mesa central y la torta, como así también sumar cosas para la mesa dulce”, dijo la vecina lomense, que inmediatamente reveló que serán 50 invitados en la fiesta.

Dana Los vecinos de Lomas de Zamora ya pueden colaborar con donaciones para la fiesta de Dana.

Además, Romina aclaró que el color insignia para la fiesta de Dana será el salmón, por lo que la decoración deberá estar a tono para que combine con el resto del espacio donde se desarrollará la celebración.

Aquellos vecinos de Lomas que deseen colaborar con la causa solidaria pueden comunicarse por WhatsApp al 1131639274 o mediante un mensaje directo de Instagram: en su perfil, Romina muestra los detalles de cada festejo, como así también las necesidades más importantes de cada fiesta, con el objetivo intacto de seguir haciendo felices a jóvenes de todo el país.