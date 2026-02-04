miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026
Ciclo lectivo 2026.

Crean en Lomas de Zamora una plataforma digital con contenidos educativos

El Municipio está trabajando en nuevas iniciativas para fortalecer la educación y facilitar el acceso a contenidos pedagógicos.

Planifican un nuevo año educativo en Lomas.

Una de las novedades en materia de educación para el ciclo lectivo 2026 en Lomas de Zamora es la creación de una plataforma digital para facilitar el acceso a contenidos pedagógicos y fortalecer las trayectorias escolares.

"Estamos preparando una nueva plataforma con herramientas y recursos de formación para estudiantes, contenidos para docentes, material audiovisual, guías didácticas y recursos pedagógicos de nuestro Municipio. Con eje en la historia y la identidad de Lomas, la web también brindará información sobre capacitaciones", adelantaron desde la Secretaría de Educación del Municipio.

La tecnología tiene cada vez más protagonismo en la vida cotidiana y uno de los grandes desafíos es integrarla a las prácticas educativas. En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio armó junto a Chicos.net una guía con contenidos para conocer, analizar y pensar la Inteligencia Artificial en familia (se puede descargar entrando a este link).

El año pasado también dieron cursos de IA para que los docentes aprovechen al máximo esta herramienta, puedan enriquecer el trabajo en las aulas y fomentar el pensamiento crítico ante los desafíos y oportunidades que presenta el uso de las nuevas tecnologías.

Múltiples capacitaciones para docentes de Lomas de Zamora

Más de 350 docentes de Lomas participaron el año pasado de las capacitaciones gratuitas que brindó el Municipio para fortalecer los conocimientos y la enseñanza en las aulas.

A través del programa Lomas Lee en Comunidad, se llevarán a cabo capacitaciones sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa de las prácticas docentes, los docentes como mediadores de lectura y un curso titulado "Leer con imágenes, narrar con miradas" a cargo de Gisela Fourment, que es Profesora Nacional de Pintura y una destacada ilustradora que lleva 25 años como docente de educación plástica y visual en escuelas secundarias.

Por su parte, el programa Descubrir Lomas tuvo propuestas de formación docente pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas. También se hicieron recorridas turísticas junto a estudiantes con el objetivo de conocer lugares como Turdera, la Reserva Santa Catalina, Museo Americanista, Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Comunidad de D10s en Fiorito y los rincones de Banfield que marcaron la infancia de Julio Cortázar, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura.

