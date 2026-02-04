A cuatro años de la misteriosa aparición de un duende en la UNLZ.

¿Un duende en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)? Ocurrió en abril del 2022 y saltó a la agenda mediática nacional de inmediato. Todo surgió por un video filmado por un guardia de seguridad de la universidad que causó furor y múltiples comentarios en las redes sociales, llevando a la más fuerte y estremecedora hipótesis: la presencia de un duende.

El impacto en la UNLZ La Unión consultó a un guardaparque de la Reserva Santa Catalina, lindera a la sede de Universidad, quien descartó categóricamente que se tratara de un animal o un ave

"Por la forma de caminar parece una persona, tal vez con enanismo", afirmó Sebastián Fachiola, y agregó: "También podría ser un mono que se escapó de alguna casa, pero todo se ve muy borroso".

Embed La grabación fue difundida por Comunicar UNLZ, una agencia de noticias a cargo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Por la noche y en medio de una neblina, un guardia registró el momento en el que un ser pequeño camina por las calles internas de la institución. "¡Mirá dónde está ahora!", le dice a su compañero de trabajo, dando a entender que ya lo habían visto antes.

La palabra de una especialista en duendes La reconocida duendóloga Liliana Chelli aseguró entonces que "el Sur tiene una magia muy especial acerca de estos seres". "Llevo 40 años en el tema y soy muy respetuosa en lo que tiene que ver con los videos, porque en internet hay varios corriendo que no son lo que parecen. Hay muchos montajes y otros que no sabemos qué son. Pero creo que -en este caso- es algo realmente extraño", afirmó.

