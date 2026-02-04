La hipótesis de la familia de Narela Barreto sobre su muerte en Los Ángeles

La familia de Narela Barreto , la argentina de 27 años encontrada muerta la semana pasada en Los Ángeles luego de estar desaparecida varios días, intenta reconstruir los últimos momentos con vida de la joven oriunda de Banfield que vivía en Estados Unidos.

Santiago Barreto , el hermano de la víctima, reveló que la familia no cuenta con información oficial detallada sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles signos de violencia. Sin embargo, sospechan sobre lo que le pudo haber pasado.

“Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio”, expresó el joven, en diálogo con LN+ . Mientras tanto, esperan los resultados del informe forense. “Hasta que no esté la autopsia, no sabemos más”, expresó.

“No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos . La encontraron a cinco cuadras de su casa ”, señaló también.

Argentina desaparecida Narela Barreto estuvo varios días desaparecida antes de la confirmación de su muerte.

Una colecta para repatriar el cuerpo de la joven de Banfield

En paralelo, amigos y allegados de Narela lanzaron una colecta solidaria a través de Instagram para recaudar los US$ 50 mil que cuesta repatriar el cuerpo a Argentina.

Gracias a la solidaridad de la gente, habrían podido reunir esa suma, según anunciaron en redes sociales. "Damos por finalizada la colecta, ya que hemos recaudado lo suficiente", aclararon en la cuenta oficial de Instagram de la familia.