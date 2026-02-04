miércoles 04 de febrero de 2026
Escribinos
4 de febrero de 2026
Revelación.

La hipótesis de la familia de Narela Barreto sobre su muerte en Los Ángeles

El hermano de la joven oriunda de Banfield reveló algunos detalles del caso. Pese a que carecen de información oficial, sospechan de lo que pudo haber pasado.

Narela Barreto junto a su hermano.

Narela Barreto junto a su hermano.

La familia de Narela Barreto, la argentina de 27 años encontrada muerta la semana pasada en Los Ángeles luego de estar desaparecida varios días, intenta reconstruir los últimos momentos con vida de la joven oriunda de Banfield que vivía en Estados Unidos.

Santiago Barreto, el hermano de la víctima, reveló que la familia no cuenta con información oficial detallada sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles signos de violencia. Sin embargo, sospechan sobre lo que le pudo haber pasado.

Lee además
El asesino es buscado por la Policía desde el domingo pasado.
ASESINO PRÓFUGO

La hipótesis del crimen del hombre asesinado por su hijastro en Santa Marta
Conmoción en la Policía de Lomas de Zamora.
Tragedia.

Conmoción en Lomas por la muerte de un policía: ¿qué pasó?

“Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio”, expresó el joven, en diálogo con LN+. Mientras tanto, esperan los resultados del informe forense. “Hasta que no esté la autopsia, no sabemos más”, expresó.

“No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos. La encontraron a cinco cuadras de su casa”, señaló también.

Argentina desaparecida
Narela Barreto estuvo varios días desaparecida antes de la confirmación de su muerte.

Narela Barreto estuvo varios días desaparecida antes de la confirmación de su muerte.

Una colecta para repatriar el cuerpo de la joven de Banfield

En paralelo, amigos y allegados de Narela lanzaron una colecta solidaria a través de Instagram para recaudar los US$ 50 mil que cuesta repatriar el cuerpo a Argentina.

Gracias a la solidaridad de la gente, habrían podido reunir esa suma, según anunciaron en redes sociales. "Damos por finalizada la colecta, ya que hemos recaudado lo suficiente", aclararon en la cuenta oficial de Instagram de la familia.

Temas
Seguí leyendo

La hipótesis del crimen del hombre asesinado por su hijastro en Santa Marta

Conmoción en Lomas por la muerte de un policía: ¿qué pasó?

Dolor en la Universidad de Lomas por la muerte de una estudiante

Un vecino de Lomas tuvo una trágica muerte en El Bolsón

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El guardavidas de Lomas que le salvó la vida a un nene en Mar del Plata.
Prevención y rescate.

El guardavidas de Lomas que le salvó la vida a un nene en Mar del Plata

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Narela Barreto junto a su hermano.
Revelación.

La hipótesis de la familia de Narela Barreto sobre su muerte en Los Ángeles