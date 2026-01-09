Un vecino de Lomas de Zamora tuvo una trágica muerte en El Bolsón

Un vecino de Lomas de Zamora perdió la vida mientras estaba de vacaciones en el sur del país. Tuvo un paro cardiorrespiratorio durante una caminata por El Bolsón , en la provincia de Río Negro .

Un trágico episodio empañó la temporada de verano en la Patagonia. Todo ocurrió en el sector conocido como Mirador de los Piches , ubicado dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido.

QEPD. Dolor por la muerte de un docente muy querido en la Universidad de Lomas

Aniversario La atropelló y mató un policía en Budge, pero a un año del hecho, todavía no hay fecha de juicio

Un hombre de 64 años, oriundo de Lomas, hacía trekking junto a su esposa por el icónico paraje Cajón del Azul . Durante el recorrido empezó a sentirse mal, tuvo dificultades para respirar y se desvaneció en forma repentina.

En la desesperación, su pareja empezó a hacerle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) . A pesar del esfuerzo de la mujer, el hombre no respondía y tuvo que pedir ayuda.

el bolson El vecino de Lomas de Zamora hacía trekking en El Bolsón.

El vecino de Lomas de Zamora no resistió

Tras recibir el alerta, efectivos de la Patrulla de Montaña se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde se había desmayado el hombre. El operativo no era nada sencillo, ya que debido a la complejidad del terreno, debieron sacar al hombre en un cuatriciclo adaptado.

Al llegar a la zona del valle, una ambulancia lo esperaba junto a personal del Hospital de El Bolsón. Por desgracia, no había nada por hacer. Los médicos constataron que el vecino de Lomas ya había fallecido.

La noticia generó una profunda conmoción entre los turistas de la zona. De hecho, se tuvo que interrumpir momentáneamente el ingreso de visitantes. En principio, la hipótesis fue el fallecimiento pudo haberse producido por un posible infarto, aunque no fue confirmado oficialmente.