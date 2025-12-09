Hace cuatro años hallaban ahorcada a Carla Ricciardelli en Parque Barón: cómo está la causa

A cuatro años de la muerte de Carla Ricciardelli , la joven ahorcada en Parque Barón en diciembre del 2021, el imputado sigue prófugo por el crimen de Miguel Montefusco , un vecino de Turdera asesinado durante una entradera ocurrida el año pasado.

Pese a las sospechas alrededor del caso, la expareja de Carla solo estuvo un breve periodo de tiempo detenido. Tras ser liberado, volvió a estar en la mira de la Justicia: ahora es buscado por el asesinato del jubilado de 77 años atacado por una banda delictiva.

Desde un principio, la madre de la joven, Gregoria Sanabria , sostuvo que su hija había sido asesinada y que los autores del hecho trataron de simular que se quitó la vida.

Además, acusó de falso testimonio a los testigos que declararon que Carla había consumido drogas y alcohol durante la noche de su muerte. Esto fue desmentido por el análisis toxicológico, que demostró que no había ingerido ninguna de estas sustancias.

Carla Ricciardelli fue encontrada sin vida en Parque Barón Carla Ricciardelli fue encontrada sin vida en Parque Barón

La mujer había denunciado a su yerno por un grave caso de violencia de género en contra de su hija. La causa primero estuvo caratulada como "homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, y por mediar violencia de género", pero luego pasó a ser "lesiones leves agravadas por el vínculo por haber sido cometida por un hombre hacia una mujer", cuando lo liberaron.

La muerte de Carla Ricciardelli

Carla Ricciardelli, de 24 años, fue encontrada muerta el lunes 6 de diciembre de 2021, minutos después de las 15, en una vivienda de Fader al 2600, en Parque Barón, donde personal del Comando de Patrullas de Lomas se presentó tras un llamado al 911.

Según el informe policial del caso, allí se entrevistaron con un hombre, de 50 años, dueño de la vivienda, quien informó que esa noche Carla se había quedado a dormir en la habitación de su amiga, la cual alquilaba allí, porque tenía "problemas con su novio". Al regresar, la encontró sin vida.

A cuatro años de la muerte, la investigación todavía carece de los resultados de una pericia clave: se trata de la autopsia anatomopatológica, que fue realizada meses atrás.