sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026
Solidaridad.

La millonaria suma que necesita la familia de Narela Barreto para repatriar su cuerpo de Los Ángeles

Para trasladar los restos de la joven de Banfield, recurrieron a la solidaridad de la gente, que puede colaborar a través de una colecta.

Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles.

La familia de Narela Barreto necesita juntar una millonaria suma de dinero para poder repatriar los restos de la joven de 27 años oriunda de Banfield, que fue encontrada muerta en Los Ángeles, luego de estar desaparecida durante varios días.

Para poder recaudar los US$ 50 mil que cuesta el traslado de Estados Unidos a Argentina, apelan a la solidaridad de la comunidad y lanzaron una colecta, a la que se puede colaborar a través del alias chiqui.nare.mp, a nombre de Pablo Marcelo Márquez.

Además, para centralizar la campaña solidaria, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos: hasta este viernes, llevaban reunidos $18 millones.

“No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos”, agradecieron en la cuenta oficial donde actualizan la cantidad de dinero reunido.

Narela Barreto
Narela Barreto tenía 27 años años y era oriunda de Banfield.

La muerte de Narela Barreto

La familia de la joven de 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo viernes en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano.

