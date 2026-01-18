Así está quedando la renovada Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol

Para que los vecinos disfruten de actividades recreativas y deportivas cerca de sus casas, el Municipio de Lomas de Zamora está remodelando la Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol .

En el espacio ubicado sobre las calles Dr. García y Néstor de la Peña avanza la obra de refacción que consiste en la instalación de nuevos juegos infantiles y aparatos aeróbicos para hacer gimnasia.

En 22 sedes. Más de 1.600 chicos de Lomas disfrutan de las Escuelas de Verano

También armaron un nuevo sector de esparcimiento con mesas y bancos, renovaron el mobiliario, mejoraron los senderos para caminar y construyen rampas con el objetivo de facilitar de circulación de personas con movilidad reducida.

En poco tiempo, vecinos y familias podrán disfrutar las nuevas instalaciones de una plaza emblemática para el barrio que se caracteriza por ser redonda y tener varios accesos. Durante el año pasado, se hicieron obras de refacción en 25 espacios públicos con nuevos juegos, canchas, pérgolas y senderos.

Nueva plaza en homenaje al Papa Francisco en Lomas de Zamora

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco, un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona.

También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco.