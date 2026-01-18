domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Recreación.

Así está quedando la renovada Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol

Se avanza con las obras para incorporar juegos infantiles, aparatos aeróbicos y un nuevo sector de esparcimiento en la Plaza Carlos Pellegrini, de Llavallol

Es una de las plazas emblemáticas de Llavallol.

plaza carlos pellegrini llavallol
plaza carlos pellegrini llavallol1

Para que los vecinos disfruten de actividades recreativas y deportivas cerca de sus casas, el Municipio de Lomas de Zamora está remodelando la Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol.

En el espacio ubicado sobre las calles Dr. García y Néstor de la Peña avanza la obra de refacción que consiste en la instalación de nuevos juegos infantiles y aparatos aeróbicos para hacer gimnasia.

plaza carlos pellegrini llavallol2
En poco tiempo estarán finalizadas las obras.

También armaron un nuevo sector de esparcimiento con mesas y bancos, renovaron el mobiliario, mejoraron los senderos para caminar y construyen rampas con el objetivo de facilitar de circulación de personas con movilidad reducida.

Nueva plaza en homenaje al Papa Francisco en Lomas de Zamora

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco, un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona.

También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco.

