Dan clases deportivas gratis en parques y plazas de Lomas: cuándo y dónde ir

Los vecinos que quieran aprovechar el verano para hacer actividad física y estar en movimiento puedan sumarse a las clases deportivas gratuitas que ofrece el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora . Hay yoga, Zumba y gimnasia, entre otras opciones.

Personas de todas las edades pueden participar libremente y sin inscripción previa de las jornadas que se llevan adelante en el marco del programa Gobierno de la Comunidad en Verano . Las clases de yoga son los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) ; lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771) ; martes y jueves, a las 18, en el Playón El Puente de Lamadrid (Bustos y Orán) ; y los miércoles y sábados, a las 10, en el Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799) .

Mientras que las de zumba son los lunes y miércoles, a las 14, en el Centro de Jubilados Euskadi de Santa Marta (Voltaire 1552) ; lunes y viernes, a las 18, en el CGM Centenario (Avenida Martín Rodríguez 430) ; martes y viernes, a las 18.30, en el CGM Budge (Campana 1780) ; y los lunes, a las 9, en la Plaza San Francisco de Asís de Llavallol (Melber y Doyhenard) .

El entrenamiento funcional propone diferentes ejercicios aeróbicos para trabajar el cuerpo y mejorar la salud . Los encuentros son los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha y Zapiola) ; martes, a las 18, en la Plaza de los Militantes de Albertina (Ricardo Palma y Sarmiento) ; y los miércoles, a las 15, y viernes, a las 9, en el Playón Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3 y 103) .

Por su parte, el taichi combina el movimiento con la respiración y el equilibrio. Esto se puede practicar los lunes y miércoles, a las 9, en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750); y los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200).

clases deportivas verano Una clase de taichi en la Plaza Martins.

También hay gimnasia guiada los martes y jueves, a las 10, en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565); miércoles, a las 9.30, en el Parque de Albertina (Homero 2600); y los jueves, 9.30, en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).

A su vez, en el Parque San José (Caaguazú 500) hay clases de elongación postural los lunes, a las 18, y los jueves, a las 10.30. Y los vecinos que quieran jugar al tejo pueden ir de lunes a viernes, de 10 a 17, tanto al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) como al Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas).

Deportes para todos en Lomas

Más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de las más de 30 actividades gratuitas y de formación en diferentes disciplinas que brindó el Municipio en el Parque de Lomas, donde hay piletas, gimnasios y canchas para las clases y entrenamientos. Durante el año pasado también hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas.