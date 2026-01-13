Dan clases deportivas gratis en parques y plazas de Lomas: cuándo y dónde ir

Pueden participar vecinos de todas las edades sin inscripción previa.
Los vecinos que quieran aprovechar el verano para hacer actividad física y estar en movimiento puedan sumarse a las clases deportivas gratuitas que ofrece el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora. Hay yoga, Zumba y gimnasia, entre otras opciones.
Personas de todas las edades pueden participar libremente y sin inscripción previa de las jornadas que se llevan adelante en el marco del programa Gobierno de la Comunidad en Verano. Las clases de yoga son los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas); lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771); martes y jueves, a las 18, en el Playón El Puente de Lamadrid (Bustos y Orán); y los miércoles y sábados, a las 10, en el Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799).
Mientras que las de zumba son los lunes y miércoles, a las 14, en el Centro de Jubilados Euskadi de Santa Marta (Voltaire 1552); lunes y viernes, a las 18, en el CGM Centenario (Avenida Martín Rodríguez 430); martes y viernes, a las 18.30, en el CGM Budge (Campana 1780); y los lunes, a las 9, en la Plaza San Francisco de Asís de Llavallol (Melber y Doyhenard).
El entrenamiento funcional propone diferentes ejercicios aeróbicos para trabajar el cuerpo y mejorar la salud. Los encuentros son los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha y Zapiola); martes, a las 18, en la Plaza de los Militantes de Albertina (Ricardo Palma y Sarmiento); y los miércoles, a las 15, y viernes, a las 9, en el Playón Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3 y 103).
Por su parte, el taichi combina el movimiento con la respiración y el equilibrio. Esto se puede practicar los lunes y miércoles, a las 9, en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750); y los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200).
También hay gimnasia guiada los martes y jueves, a las 10, en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565); miércoles, a las 9.30, en el Parque de Albertina (Homero 2600); y los jueves, 9.30, en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).
A su vez, en el Parque San José (Caaguazú 500) hay clases de elongación postural los lunes, a las 18, y los jueves, a las 10.30. Y los vecinos que quieran jugar al tejo pueden ir de lunes a viernes, de 10 a 17, tanto al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) como al Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas).