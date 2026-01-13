martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026
En movimiento.

Dan clases deportivas gratis en parques y plazas de Lomas: cuándo y dónde ir

Durante el verano, el Municipio tiene actividades en distintos barrios para que los vecinos hagan actividad física. Hay yoga, Zumba y gimnasia, entre otras opciones.

Pueden participar vecinos de todas las edades sin inscripción previa.

Los vecinos que quieran aprovechar el verano para hacer actividad física y estar en movimiento puedan sumarse a las clases deportivas gratuitas que ofrece el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora. Hay yoga, Zumba y gimnasia, entre otras opciones.

Personas de todas las edades pueden participar libremente y sin inscripción previa de las jornadas que se llevan adelante en el marco del programa Gobierno de la Comunidad en Verano. Las clases de yoga son los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas); lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771); martes y jueves, a las 18, en el Playón El Puente de Lamadrid (Bustos y Orán); y los miércoles y sábados, a las 10, en el Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799).

Las altas temperaturas en Lomas y en todo el país pueden afectar a la piel si no se tienen ciertos recaudos.
Recomendaciones.

Los tips de una cosmiatra lomense para proteger la piel durante el verano
La propia comunidad de Lomas hizo donaciones para enriquecer al museo.
Manuel Castro 254.

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

Mientras que las de zumba son los lunes y miércoles, a las 14, en el Centro de Jubilados Euskadi de Santa Marta (Voltaire 1552); lunes y viernes, a las 18, en el CGM Centenario (Avenida Martín Rodríguez 430); martes y viernes, a las 18.30, en el CGM Budge (Campana 1780); y los lunes, a las 9, en la Plaza San Francisco de Asís de Llavallol (Melber y Doyhenard).

clases deportivas verano5
Hay clases de yoga en espacios de Turdera, Parque Barón, Lomas y Lamadrid.

El entrenamiento funcional propone diferentes ejercicios aeróbicos para trabajar el cuerpo y mejorar la salud. Los encuentros son los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha y Zapiola); martes, a las 18, en la Plaza de los Militantes de Albertina (Ricardo Palma y Sarmiento); y los miércoles, a las 15, y viernes, a las 9, en el Playón Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3 y 103).

Por su parte, el taichi combina el movimiento con la respiración y el equilibrio. Esto se puede practicar los lunes y miércoles, a las 9, en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750); y los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200).

clases deportivas verano
Una clase de taichi en la Plaza Martins.

También hay gimnasia guiada los martes y jueves, a las 10, en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565); miércoles, a las 9.30, en el Parque de Albertina (Homero 2600); y los jueves, 9.30, en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel).

A su vez, en el Parque San José (Caaguazú 500) hay clases de elongación postural los lunes, a las 18, y los jueves, a las 10.30. Y los vecinos que quieran jugar al tejo pueden ir de lunes a viernes, de 10 a 17, tanto al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) como al Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas).

Deportes para todos en Lomas

Más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de las más de 30 actividades gratuitas y de formación en diferentes disciplinas que brindó el Municipio en el Parque de Lomas, donde hay piletas, gimnasios y canchas para las clases y entrenamientos. Durante el año pasado también hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas.

Los puntos de hidratación se activan con el alerta de calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional.
Salud.

Dónde funcionan los puntos de hidratación en Lomas de Zamora que se activan con el calor extremo

