Qué problema de salud le detectaron al arquero que quiere Lanús

Franco Petroli tenía todo encaminado para convertirse oficialmente en refuerzo de Lanús , pero le detectaron un problema de salud en la revisación médica previa a la firma de contrato y por eso su pase parecía caído. Sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y si se pulen algunas cuestiones, se sumará a las filas del equipo de Mauricio Pellegrino .

Lo que se detectó en los estudios médicos realizado en las últimas horas es un tema cardíaco que el arquero arrastra hace varios años, pero que nunca resultó un impedimento para jugar de manera profesional, según informaron diferentes fuentes.

Por este motivo, y a pesar de la sorpresa que generó esta cuestión en los pasillos de la Fortaleza de Guidi y Cabrero, las conversaciones entre la dirigencia del club y el entorno del futbolista no están cerradas, a la espera de llegar a un acuerdo para que el traspaso se pueda hacer.

Así lo confirmó el periodista César Luis Merlo, especialista a lo que respecta el mercado de pases . “Tanto desde el club como del lado del arquero reconocen que se siguen negociando aspectos para que el pase se haga”, remarcó.

En ese sentido, uno de los temas que están negociando, de acuerdo a lo agregado por Fortaleza Granate, es la obligación de compra que tenía Lanús a fin de año. Por eso, de concretarse el pase, Petroli llegaría a préstamo por una temporada, aunque sin obligación de compra.

En Lanús quieren sí o sí un arquero

La exigente temporada que le viene por delante al Granate es motivo suficiente para el DT Mauricio Pellegrino quiere tener reforzado el puesto de arquero, más allá de que el titular indiscutido será Nahuel Losada.

mauricio pellegrino-lanus El DT de Lanús espera ansioso la resolución de este tema. Prensa Lanús.

Por eso, desde el inicio del receso del verano, el entrenador pidió un arquero para darle competencia al ex Belgrano, y más teniendo en cuenta que Lautaro Morales no renovó aún su contrato, motivo por el que fue bajado a Reserva. Además, Rocco Ríos Novo, el otro portero granate, podría ser vendido al Inter de Miami.

Con este panorama, y más allá de que se destacó el tema cardíaco, Franco Petroli sigue siendo la primera opción para ser el arquero suplente de Lanús en el 2026.