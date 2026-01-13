martes 13 de enero de 2026
Mercado de pases.

Se frustró la llegada de Franco Petroli a Lanús: el motivo

El arquero que se desvinculó de Godoy Cruz de Mendoza, y pedido por el entrenador Mauricio Pellegrino, finalmente no firmará en Lanús. ¿Hay Plan B?

Franco Petrolli finalmente no arribará a Lanús.

Se cayó el pase de Franco Petroli a Lanús. El arquero apuntado para reforzar el plantel de Mauricio Pellegrino de cara a la temporada 2026 quedó descartado a no superar la revisión médica, por lo que el Granate ahora buscará un plan B.

Mauricio Pellegrino sigue una temporada más en Lanús.
Ya es oficial.

Mauricio Pellegrino, el DT campeón con Lanús, renovó su contrato
Nahuel Losada por ahora se queda en Lanús.
Despejó dudas sobre su futuro.

Losada le cerró la puerta a su salida a River

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, el oriundo de Avellaneda se despidió de manera emotiva del club Bodeguero, que lo había comprado a River en 2024 (50% de su ficha a cambio de US$250 mil). El descenso terminó incidiendo en su salida y su futuro estaba en Lanús, campeón de la Copa Sudamericana y próximo a participar de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, las noticias no fueron alentadoras para Franco Petroli, ya que no pasó la revisión médica y su arribo a Lanús quedó descartado, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico deberán buscar otras alternativas.

¿Hay Plan B para el arco de Lanús?

Antes del interés por Franco Petroli, los primeros rumores apuntaron al uruguayo Renzo Bacchia -firmó en el ascendido Estudiantes de Río Cuarto- y al oriundo de San Francisco, Córdoba, Matías Borgogno, de muy buena temporada en la Liga Profesional 2025 a pesar del descenso de San Martín de San Juan.

Matias Borgogno
Mat&iacute;as Borgogno hab&iacute;a estado en el radar de Lan&uacute;s.

Matías Borgogno había estado en el radar de Lanús.

En las últimas horas, y en diálogo con Diario Sports de San Francisco, el arquero del conjunto cuyano se refirió acerca de su futuro: “Lo único que sé es que tengo contrato con San Martín (hasta diciembre de 2026). Por eso estoy acá, entrenando y focalizado al 100%. Lo que se dé o no en el futuro ya no depende de mí. Yo hago lo que me corresponde: entrenar y dar siempre el 100%”.

Mauricio Pellegrino le da vuelo a Evaristo Dieguiz

La dirigencia de Lanús bajó a Lautaro Morales a entrenar con la Reserva por no extender su contrato que vence a fin de año, mientras que no definió el futuro de Rocco Ríos Novo, campeón de la MLS con Inter Miami. Ante esta situación, Evaristo Dieguiz (20 años) es la alternativa para Mauricio Pellegrino.

El arquero de las inferiores de Lanús no forma parte de la pretemporada de la Reserva al mando de Román Martínez, que tiene en el puesto a Tomás Bais, Tomás Silva, Ignacio Roldán y Maximiliano Gassenschmidt.

Dieguiz atajó para los equipos suplentes en los amistosos de Lanús frente a Defensa y Justicia y Huracán, respectivamente. Y este miércoles estará alistado contra Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 9, en Estancia Chica (Abasto).

