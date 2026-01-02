Más de 7 mil vecinos de Lomas de Zamora hicieron deportes gratuitos

Hubo más de 30 actividades durante todo el año en Lomas de Zamora.

El acceso al deporte para promover una vida saludable es una de las premisas que se desarrollan en Lomas de Zamora a través del Municipio. Durante 2025, más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de más de 30 actividades gratuitas y de formación en diferentes disciplinas.

Con una infraestructura de primer nivel y todas las comodidades para las clases, en el Parque de Lomas dieron hockey, atletismo, basquet, entrenamiento funcional, rugby, fútbol, futsal, voley, handball, BMX, goalball, tejo, triatlón, patín, padel, tenis de mesa, boccia, levantamiento olímpico y gimnasia .

Gratuitas. Llega un verano lleno de actividades en los parques de Lomas y en la Reserva

El predio también cuenta con un Gimnasio de Deportes de Contacto de más de 400 metros cuadrados, un ring de 6x6 metros y un tatami de 9x18. Todas las semanas hubo boxeo, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi .

Mientras que en las piletas ofrecieron clases de natación, aquagym, matronatación, waterpolo, clases para personas con TEA y un equipo para personas con discapacidad . "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta destinada a bebés de 3 a 24 meses junto a sus familias.

Otro año aprendiendo a nadar en Lomas de Zamora

Más de 7.500 estudiantes de 4° grado participaron este año de las clases gratuitas de natación que brindó el Municipio para garantizar el acceso al deporte y la recreación. Aprendiendo a nadar es el nombre del programa que estuvo destinado a más de 100 escuelas y entregó kits con mochilas, mallas, gorras y toallas.

Las jornadas se llevaron a cabo en el Parque de Lomas, que tiene un natatorio que remodelado y con instalaciones de primer nivel. Mientras que el "Guyo" Sember, otro natatorio emblemático de la ciudad, cuenta con un sistema de iluminación LED y equipos de calefacción ambientales para las clases en invierno.