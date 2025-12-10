Bebés y familias de Lomas disfrutaron de clases gratuitas de natación

Una de las propuestas gratuitas en las piletas de Lomas de Zamora son las clases de natación organizadas por el Municipio para que los bebés de 3 a 24 meses tengan sus primeras experiencias en el agua acompañados por sus familias .

La matronatación es una actividad compuesta por diferentes ejercicios para que los pequeños tengan su primer contacto con el agua, aprendan a moverse y refuercen el vínculo con su mamá y su papá. Durante todo el año, las clases en el Parque de Lomas estuvieron a cargo de profesoras que guiaron a los participantes.

"Hicimos el cierre de fin de año de matronatación, una actividad que promueve el derecho a la natación en la primera infancia y donde cada clase es una oportunidad para fortalecer vínculos, promover la seguridad acuática y fomentar valores como la confianza, el juego compartido y el aprendizaje en comunidad", destacaron desde la Secretaría de Deportes.

Los ejercicios de estimulación temprana sirven como previa a la natación formal y a la vez son claves para promover mejorías en la calidad de vida de los niños y niñas. "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta.

"Con mi hijo Aimar, que tiene 1 año y 10 meses, durante todo el año estuvimos haciendo actividades en la pileta junto con la mamá. La verdad que estuvimos muy a gusto en un lugar donde se puede compartir con la familia y los chicos disfrutan mucho", remarcó Bruno, que también se sumó a los encuentros. A mediados de enero comenzarán las inscripciones para la nueva temporada de matronatación en el parque.

Clases de natación para estudiantes de Lomas

Más de 7.500 estudiantes de 4° grado participaron este año de las clases gratuitas de natación que brindó el Municipio para garantizar el acceso al deporte y la recreación. Aprendiendo a nadar es el nombre del programa que estuvo destinado a más de 100 escuelas y entregó kits con mochilas, mallas, gorras y toallas.

Las jornadas se llevaron a cabo en el Parque de Lomas, que tiene un natatorio que remodelado y con instalaciones de primer nivel. Mientras que el "Guyo" Sember, otro natatorio emblemático de la ciudad, cuenta con un sistema de iluminación LED y equipos de calefacción ambientales para las clases durante el invierno.

La semana pasada también se hizo el cierre de la temporada de pileta del Servicio TEA del Imdipam, una actividad planificada para acompañar el desarrollo, la autonomía y el disfrute de niños y niñas con trastornos del espectro autista.