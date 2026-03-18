Preparan en Lomas el conversatorio "Memoria en poesía" en la Biblioteca Julio Cortázar

El encuentro tendrá lugar en Miguel Cané 967, Lomas. Busca generar un espacio de reflexión colectiva en torno a lo sucedido entre los años 1976 a 1983. Este taller nace en 2025 gracias a los docentes Elías Traba y Evelyn Bárbaro, en el marco de la práctica profesionalizante de la Tecnicatura en Bibliotecología de Instituciones Educativas.
La biblioteca brindó el espacio y fue tal el éxito de aquella jornada que la vuelven a repetir en el conversatorio. "Es una oportunidad para volver al encuentro o para conocer de qué se trata. Se volvió a convocar a la socióloga Ailín Osores de la Universidad de Buenos Aires y guía del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)", detalló la docente Bárbaro sobre lo que sucederá este viernes.
Cómo será el encuentro de este viernes en Lomas
Los que se sumen al encuentro que es totalmente gratuito se van a encontrar con un abordaje sobre lo sucedido en plena dictadura y su impacto en la cultura y las formas de resistencia artística.
"Vamos a contar con el análisis de 'libros prohibidos', poemarios seleccionados, entre otros recursos. En tanto, los participantes del taller explorarán expresiones artísticas testimoniales y simbólicas, participando en debates, análisis, experiencias y vivencias, donde realizaremos además la creación colectiva de poemarios e intervenciones reflexivas, las cuales se exhibirán en la biblioteca, reforzando su rol como espacio de preservación de la memoria colectiva y los derechos humanos", explicó la docente a cargo de esta jornada.