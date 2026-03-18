miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Segunda jornada.

Preparan en Lomas el conversatorio "Memoria en poesía" en la Biblioteca Julio Cortázar

A 50 años del golpe de Estado, en la Biblioteca Popular Julio Cortázar de Lomas vuelven a brindar la actividad como un espacio de reflexión colectiva.

Un encuentro en Lomas para toda la comunidad con un claro foco en lo cultural y educativo.

Un encuentro en Lomas para toda la comunidad con un claro foco en lo cultural y educativo.

Vuelven a repetir la jornada que se hizo por primera vez en 2025.

Vuelven a repetir la jornada que se hizo por primera vez en 2025.

El encuentro tendrá lugar en Miguel Cané 967, Lomas. Busca generar un espacio de reflexión colectiva en torno a lo sucedido entre los años 1976 a 1983. Este taller nace en 2025 gracias a los docentes Elías Traba y Evelyn Bárbaro, en el marco de la práctica profesionalizante de la Tecnicatura en Bibliotecología de Instituciones Educativas.

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Evelyn Bárbaro junto a Ailín Osores el año pasado en la Biblioteca Julio Cortázar.

Evelyn Bárbaro junto a Ailín Osores el año pasado en la Biblioteca Julio Cortázar.

La biblioteca brindó el espacio y fue tal el éxito de aquella jornada que la vuelven a repetir en el conversatorio. "Es una oportunidad para volver al encuentro o para conocer de qué se trata. Se volvió a convocar a la socióloga Ailín Osores de la Universidad de Buenos Aires y guía del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)", detalló la docente Bárbaro sobre lo que sucederá este viernes.

Cómo será el encuentro de este viernes en Lomas

Los que se sumen al encuentro que es totalmente gratuito se van a encontrar con un abordaje sobre lo sucedido en plena dictadura y su impacto en la cultura y las formas de resistencia artística.

"Vamos a contar con el análisis de 'libros prohibidos', poemarios seleccionados, entre otros recursos. En tanto, los participantes del taller explorarán expresiones artísticas testimoniales y simbólicas, participando en debates, análisis, experiencias y vivencias, donde realizaremos además la creación colectiva de poemarios e intervenciones reflexivas, las cuales se exhibirán en la biblioteca, reforzando su rol como espacio de preservación de la memoria colectiva y los derechos humanos", explicó la docente a cargo de esta jornada.

Los que quieran participar de dicho encuentro que vincula la literatura con un contexto histórico hostil del país deben anotarse con antelación para que todos los asistentes se puedan llevar material de lo que se va a exponer el viernes. Simplemente hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1160679896.

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