Memoria activa en Lomas: así será la jornada por el Nunca Más en Libremente

Para conmemorar los 50 años de la última dictadura militar , en el Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora realizarán una jornada cultural con invitados especiales.

"El arte como construcción de la memoria colectiva" es el nombre del encuentro gratuito que tendrá lugar este sábado, de 18 a 21, en el espacio de la calle Alem 855 . Las muralistas Victoria Guggiari y Ximena Lafuente , dos artistas comprometidas con la memoria y los derechos humanos , presentarán la intervención plástica "Los estudiantes tambien desaparecen" en homenaje a los jóvenes que fueron víctimas de La Noche de los Lápices .

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Los vecinos también disfrutarán del Dúo Sur , integrado por María Moscatelli y Diego Brass , quienes interpretarán un repertorio musical latinoamericano en piano y voz. También habrá un show del grupo de teatro comunitario La Toma .

La jornada contará además con una exposición oral a cargo de Juana Eva Campero, que es hija de desaparecidos, referenta de Hijos Lomas y coordinadora provincial del Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield).

Mientras que en el horario de 17 a 21, Libremente pondrá a disposición su feria de emprendedores con puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios, velas aromáticas y crochet.

El Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico de Temperley recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

Más de 50 actividades por la memoria en Lomas

Por los 50 años de la dictadura militar, a lo largo de marzo se desarrollarán más de 50 actividades en espacios públicos e instituciones de Lomas para fortalecer la memoria y la importancia del Nunca Más.

Este sábado 14 de marzo, desde las 14, los chicos del Centro Comunitario Padre Conforti visitarán el Ex Pozo de Banfield en el marco de una nueva edición de las recorridas organizadas por Turismo Lomas. Mientras que el domingo 15, a partir de las 16, en la Plaza 17 de Agosto de Centenario (Gordillo y Siciliano) habrá una jornada cultural y por la memoria abierta a la comunidad.

Festivales culturales, muestras de arte, homenajes a desaparecidos, encuentros escuelas y con centros de estudiantes, obras de teatro y pintura de murales son otras de las actividades que se realizarán en las próximas semanas.