En Lomas de Zamora, le donaron una bicicleta para arrancar su aventura solidaria por el país

Leonardo ya está listo para emprender el viaje y llevar, desde Lomas de Zamora, alegría y solidaridad a todo el país.

El vecino de Lomas de Zamora Leonardo Morillo continúa con su preparación para lo que será una nueva cruzada solidaria por el país, que hará en bicicleta a partir de mayo. En los últimos días, “Patón” recibió una sorprendente noticia: un seguidor anónimo le regaló una bicicleta nueva para su viaje , lo que le provocó una inmensa emoción.

En una charla con el Diario La Unión , Leonardo contó que “un seguidor de muchos años” se comunicó con él para contarle su intención de regalarle una bicicleta a estrenar en “Pedaleando por una sonrisa” , la aventura solidaria que está preparando y que tiene como objetivo repartir alegría por distintos puntos del país.

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“Yo tenía una bicicleta que estaba poniendo en condiciones para mi travesía, pero resulta que ahora podré encarar el proyecto con una nueva gracias a un hermoso gesto . Es muy loco todo lo que pasó, no suelo recibir regalos y menos algo tan impensado como esto, todavía no lo puedo creer”, expresó Morillo, feliz por el gesto del vecino anónimo.

Yo tenía una bicicleta que estaba poniendo en condiciones para mi travesía, pero resulta que ahora podré encarar el proyecto con una nueva gracias a un hermoso gesto. Es muy loco todo lo que pasó, no suelo recibir regalos y menos algo tan impensado como esto, todavía no lo puedo creer Yo tenía una bicicleta que estaba poniendo en condiciones para mi travesía, pero resulta que ahora podré encarar el proyecto con una nueva gracias a un hermoso gesto. Es muy loco todo lo que pasó, no suelo recibir regalos y menos algo tan impensado como esto, todavía no lo puedo creer

Leonardo le agradeció el gesto en su nombre y en el de todos los que lo verán recorriendo distintas rutas, pueblos y ciudades del país. Vestido de payaso, su único propósito es hacer shows y presentaciones a cambio de un plato de comida, una oportunidad laboral o un espacio para quedarse a descansar, para luego continuar con su viaje solidario, el cual iniciará el 22 de mayo y no tiene una fecha de finalización.

“Pedaleando por una sonrisa” tendrá como punto de partida la casa de “Patón”, ubicada en Llavallol. Desde allí se dirigirá rumbo a Chascomús y Dolores para luego atravesar la Costa Atlántica: pasará por Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Mar de Ajó, Pinamar y Monte Hermoso. Ese itinerario es el inicio de la cruzada solidaria, que luego seguirá su camino hacia el norte argentino.

leonardo-morillo El viaje comenzará en Lomas de Zamora. Con su bici y vestido de payaso, "Patón" recorrerá el país en una nueva cruzada solidaria.

De esta manera, “Patón” se prepara para volver a salir a la ruta con el objetivo de compartir alegría y generar encuentros en cada lugar que visite. Con la solidaridad como motor, Leonardo buscará demostrar que un pequeño gesto puede transformar el día de muchas personas a lo largo del país.

Donaciones de los vecinos de Lomas

Los vecinos de Lomas de Zamora que tengan intenciones de colaborar con Leonardo para que pueda cumplir su travesía pueden comunicarse por privado mediante un mensaje directo a través de su Facebook, medio de comunicación por el cual hará saber sus necesidades básicas para el viaje.