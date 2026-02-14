sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
"Pedaleada por una sonrisa".

La aventura de Patón Morillo, desde Lomas de Zamora y "sin destino final": así se prepara

El vecino de Lomas de Zamora, Patón Morillo, definió los primeros destinos de su cruzada solidaria. Además, está haciendo recaudaciones para la travesía.

Leonardo Morillo unirá Lomas de Zamora con distintas ciudades y pueblos del país.

El vecino de Lomas de Zamora, Leonardo “Patón” Morillo, se encuentra enfocado en lo que será una nueva cruzada solidaria. En mayo saldrá a recorrer, en bicicleta, distintas ciudades del país con el objetivo de llevar alegría. El itinerario ya está prácticamente definido: actualmente está realizando recaudaciones para mejorar su bicicleta y reunir los elementos necesarios para concretar la travesía.

“Pedaleada por una sonrisa” es el nombre que eligió Morillo para esta nueva aventura, la cual vuelve a realizar tras ocho años. El próximo 22 de mayo, un día después de su cumpleaños, emprenderá el viaje para repartir alegría en rutas, pueblos, hospitales y comedores de distintos puntos del país.

627900618_3943742409251386_8540647086872257375_n
La bicicleta, lista para la aventura. El punto de partida será Lomas de Zamora.

Vestido de payaso, hará shows y presentaciones a cambio de un plato de comida, una oportunidad laboral o un espacio para quedarse a descansar para luego continuar con su viaje solidario, el cual no tiene una fecha de conclusión.

Lomas de Zamora: punto de partida de una aventura llena de ilusiones

“Patón” saldrá desde su casa, en Llavallol, para dirigirse hacia Cañuelas para tomar la Ruta 3 con destino a la zona atlántica de Claromecó, Reta y Marisol (sur de la provincia de Buenos Aires). Inmediatamente, su intención es cruzar a Río Negro para luego atravesar La Pampa y continuar escalando el mapa hacia el norte del país. “Como voy sin destino final y sin nada que me apure, el recorrido puede variar a medida que vaya avanzando con la cruzada”, aclaró.

"Como voy sin destino final y sin nada que me apure, el recorrido puede variar a medida que vaya avanzando con la cruzada", aclaró.

De momento, Morillo se encuentra realizando distintas captaciones de fondo para recaudar dinero, el cual es usado para mejorar las condiciones de su bicicleta y comprar provisiones para el viaje.

Aquellos vecinos de Lomas que deseen colaborar con Leonardo para que pueda cumplir su travesía pueden comunicarse por privado mediante un mensaje directo a través de su Facebook, medio de comunicación por el cual hará saber sus necesidades básicas para el viaje. “Como en cada una de mis aventuras, no recibo donaciones de plata. Quizás en tu casa tengas algo que no uses y a mí me sirve, me pueden ayudar de esa manera”, cerró.

