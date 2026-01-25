De Lomas de Zamora, al país: el "Patón" Morillo vuelve a pedalear para repartir sonrisas

La última vez que el "Patón" realizó el viaje fue en 2018. Este año, volverá a salir desde Lomas para repartir alegría a los vecinos.

El vecino de Lomas , Leonardo “Patón” Morillo , confirmó una nueva cruzada solidaria: tras ocho años, realizará nuevamente su viaje llamado “Pedaleada por una sonrisa” , donde viajará en su bicicleta y vestido de payaso repartiendo alegría por distintos puntos de Argentina .

En una charla con este medio, Morillo anticipó que el próximo 22 de mayo (el día de su cumpleaños) emprenderá un largo camino, con su bicicleta y su disfraz de payaso , para repartir alegría en rutas, pueblos, hospitales y comedores de distintos puntos del país. El punto de partida será su casa, en Llavallol, pero el destino final aún es incierto.

“Voy a visitar distintos pueblos y ciudades presentándome y poniéndome a disposición para hacer shows artísticos con el objetivo de ayudar a algún comedor u hospital. Cambio mi show por un plato de comida y un lugar donde descansar para luego seguir viaje: el único fin es llevar alegría a las personas y llenarme el alma para ser feliz”, dijo, con convicción.

La última vez que “Patón” había agarrado su bicicleta para recorrer el país fue en 2018, pero una enfermedad de su madre hizo que deba abandonar el viaje. Después de la muerte de su mamá y de un accidente en canoa que me ocurrió en 2021, entró en depresión y ahora desea salir adelante. “Todas las acciones solidarias me hacen feliz, entonces voy a realizar esta nueva cruzada”, reveló “Patón”.

615143369_3922749144684046_5611962885816257488_n El punto de partida del viaje será su casa, en Lomas, y se dirigirá a distintas localidades del país.

Además, Leonardo admitió que durante estos meses realizará alguna recaudación de fondos para conseguir todo lo necesario para el viaje: una rifa o la venta de stickers son algunas opciones que ya está barajando, ya que, como en todas las obras solidarias que realiza, no pide dinero y las solventa con donaciones.

Con el correr de las jornadas, Morillo dará a conocer en sus redes sociales el itinerario del viaje para que todos sepan los lugares que visitará en mayo. “Los vecinos saben que yo actúo con el corazón. Así como la movida de Papá Noel, que fue un éxito, espero que todos disfruten del viaje: tengo muchas ganas, incluso hasta lo arrancaría ya mismo”, concluyó.