Lomas de Zamora se une por la Patagonia con una rifa solidaria

El grupo de vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos que se organizó para colaborar con los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia continúa sumando acciones solidarias. En esta oportunidad, lanzaron una rifa para recaudar fondos que serán destinados a cubrir distintas necesidades de quienes trabajan en la emergencia que conmueve al país.

En una charla con el Diario La Unión , Merilina Calós , una de las referentes de la agrupación vecinal, indicó que recientemente sacaron a la venta una rifa solidaria de 15 premios que se sorteará el próximo jueves 19 de febrero, todo con el propósito de juntar dinero para enviarlo a los voluntarios y el personal que está combatiendo los incendios en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

El valor de cada número es de $5.000, aunque hay una promoción de dos números por un valor de $8.000. Los interesados en colaborar deben transferir a uno de los siguientes alias: palta.vegana (a nombre de Inés María La Torre), marianela.saavedra (a nombre de Marianela Saavedra) o antuquillen (a nombre de Asociación Civil Antu Quillen). Una vez transferido, se debe enviar el comprobante al 1141921960 y, mediante el WhatsApp, se podrá elegir el número dentro de las opciones disponibles.

Los 15 premios son: dos pares de entradas para Virginia Innocenti canta a Gabo Ferro (sábado 21 de febrero en La Carbonera, San Telmo), una orden de compra por $50.000, un par de zapatos, un perfume, un tatuaje mediano, un juego de platos de cerámica, un juego de cartas de aves argentinas, un combo de tres libros de temática ambiental y ecología, un botellón de cerveza artesanal, dos caxixis (instrumentos de percusión), un vestido, una sesión virtual de tarot oracular, dos clases virtuales de inglés británico y tres plantas para el hogar.

Todos por la Patagonia: el accionar en Lomas de Zamora

“En este mes de organización vecinal realizamos dos colectas con donaciones que ya fueron enviadas para el Sur y, además, hicimos una rifa para juntar dinero. Ahora estamos vendiendo números para un nuevo sorteo, ojalá muchos vecinos se sumen a la causa”, explicó Calós sobre la labor solidaria realizada hasta el momento por decenas de vecinos que se agruparon voluntariamente para ayudar, a la distancia, con los incendios de la Patagonia.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 09.19.36 (1) Vecinos de Lomas de Zamora, empáticos con lo ocurrido en la Patagonia.

En medio de una emergencia que sacude a la Patagonia, desde Lomas de Zamora crece una red de voluntarios que no mira para otro lado: los vecinos tienen en claro que la ayuda no entiende de distancias y que es posible ser solidarios cuando se trata de sucesos que mantienen en vilo a todo el país.