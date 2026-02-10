Por dónde avanza el plan de repavimentación en Lomas de Zamora.

El Municipio de Lomas de Zamora avanza en el plan de repavimentación en hormigón en distintos barrios del distrito, en el marco del programa “Obras de la Comunidad en Verano”.

Las intervenciones de repavimentación se llevan adelante en calles de alto tránsito y sectores que presentan un mayor nivel de desgaste, priorizando aquellos corredores que conectan zonas residenciales con áreas comerciales y avenidas principales de Lomas de Zamora.

Las cuadrillas municipales de la Secretaría de Obras Públicas llevan adelante las tareas de remoción del pavimento deteriorado y la ejecución de nuevas calzadas de hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.

También en Homero y Zuberoa, en Albertina; en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; y en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario. Además, recientemente se ha dado inicio a una nueva intervención en hormigón sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.

Reconstrucción de veredas en Lomas de Zamora

En paralelo, el Municipio avanza con un plan integral de construcción de veredas que busca fortalecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en distintos barrios del Distrito.

El proyecto en ejecución contempla la construcción de 13.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado, una intervención clave para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por la vía pública, al tiempo que contribuye al desarrollo urbano de cada comunidad.