martes 10 de febrero de 2026
En varios frentes.

Por dónde avanza el plan de repavimentación en Lomas de Zamora

Las intervenciones de repavimentación se llevan adelante en calles de alto tránsito y sectores que presentan un mayor nivel de desgaste.

Por dónde avanza el plan de repavimentación en Lomas de Zamora.

Las intervenciones de repavimentación se llevan adelante en calles de alto tránsito y sectores que presentan un mayor nivel de desgaste, priorizando aquellos corredores que conectan zonas residenciales con áreas comerciales y avenidas principales de Lomas de Zamora.

Identidad.

Avances.

repavimentación en Lomas de Zamora.
El plan de repavimentación en todos los barrios

Las cuadrillas municipales de la Secretaría de Obras Públicas llevan adelante las tareas de remoción del pavimento deteriorado y la ejecución de nuevas calzadas de hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.

También en Homero y Zuberoa, en Albertina; en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; y en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario. Además, recientemente se ha dado inicio a una nueva intervención en hormigón sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.

Reconstrucción de veredas en Lomas de Zamora

En paralelo, el Municipio avanza con un plan integral de construcción de veredas que busca fortalecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en distintos barrios del Distrito.

El proyecto en ejecución contempla la construcción de 13.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado, una intervención clave para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por la vía pública, al tiempo que contribuye al desarrollo urbano de cada comunidad.

Los encuentros se harán todos los martes, a partir del 3 de marzo. Cualquier vecino de Lomas de Zamora puede participar: solo necesita inscribirse.
A partir del 3 de marzo.

Darán clases de burako en Lomas de Zamora: una propuesta para ejercitar la mente

