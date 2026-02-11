Caso Narela Barreto: afirman que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles

A dos semanas de que la familia de Narela Barreto informara la muerte de la joven de 27 años oriunda de Banfield , el medio internacional Los Ángeles Press aseguró que no hay registro oficial que confirme su deceso en esa ciudad, y que su caso sigue abierto como "desaparecida" .

Según el informe publicado este miércoles, tras una búsqueda realizada el 29 de enero pasado en medios locales sobre la desaparición y fallecimiento de la joven, que fue reportada en Argentina por sus familiares, constataron que no había ninguna cobertura al respecto.

Además, en la nota afirman que solicitaron información al Departamento de la Policía de Los Ángeles. Sin embargo, la respuesta oficial de LAPD confirmó la existencia de un reporte de persona desaparecida a nombre de Narela Micaela Barreto , pero no habría registrado ningún hallazgo de persona sin vida, ninguna investigación de muerte ni expediente policial asociado a un fallecimiento bajo esa identidad dentro de su jurisdicción.

Según explicó el mismo medio, en el sistema institucional de Los Ángeles, el hallazgo de un cuerpo activa necesariamente una cadena de registros: intervención policial, apertura de una investigación de muerte y asignación de un número de caso por parte del Medical Examiner del condado. Aun en escenarios de reserva, de seguridad o notificación pendiente a familiares, la existencia de esos registros deja huella administrativa.

Caso Narela Barreto Uno de los documentos del caso Narela Barreto presentados por Los Ángeles Press.

El caso Narela Barreto

La familia de la joven de 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano, en diálogo con medios nacionales.