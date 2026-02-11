miércoles 11 de febrero de 2026
Escribinos
11 de febrero de 2026
Misterio.

Caso Narela Barreto: afirman que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles

Según el medio internacional Los Ángeles Press, el caso de la joven oriunda de Banfield sigue en los registros oficiales de esa ciudad como "desaparecida".

Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.

Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.

A dos semanas de que la familia de Narela Barreto informara la muerte de la joven de 27 años oriunda de Banfield, el medio internacional Los Ángeles Press aseguró que no hay registro oficial que confirme su deceso en esa ciudad, y que su caso sigue abierto como "desaparecida".

Según el informe publicado este miércoles, tras una búsqueda realizada el 29 de enero pasado en medios locales sobre la desaparición y fallecimiento de la joven, que fue reportada en Argentina por sus familiares, constataron que no había ninguna cobertura al respecto.

Lee además
La joven de Ingeniero Budge desapareció el 30 de abril.
URGENTE

Buscan a una joven desaparecida en Budge: tiene problemas psiquiátricos
La menor fue encontrada en situación de calle.
ALIVIO

Encontraron en Constitución a Morena, la adolescente desaparecida en Banfield

Además, en la nota afirman que solicitaron información al Departamento de la Policía de Los Ángeles. Sin embargo, la respuesta oficial de LAPD confirmó la existencia de un reporte de persona desaparecida a nombre de Narela Micaela Barreto, pero no habría registrado ningún hallazgo de persona sin vida, ninguna investigación de muerte ni expediente policial asociado a un fallecimiento bajo esa identidad dentro de su jurisdicción.

Según explicó el mismo medio, en el sistema institucional de Los Ángeles, el hallazgo de un cuerpo activa necesariamente una cadena de registros: intervención policial, apertura de una investigación de muerte y asignación de un número de caso por parte del Medical Examiner del condado. Aun en escenarios de reserva, de seguridad o notificación pendiente a familiares, la existencia de esos registros deja huella administrativa.

Caso Narela Barreto
Uno de los documentos del caso Narela Barreto presentados por Los Ángeles Press.

Uno de los documentos del caso Narela Barreto presentados por Los Ángeles Press.

El caso Narela Barreto

La familia de la joven de 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano, en diálogo con medios nacionales.

Temas
Seguí leyendo

Buscan a una joven desaparecida en Budge: tiene problemas psiquiátricos

Encontraron en Constitución a Morena, la adolescente desaparecida en Banfield

Buscan a una nena desaparecida de 12 años que habría viajado a Temperley

Alerta por una joven desaparecida en Fiorito: la buscan desde el sábado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La celebración de fe, en Turdera, es abierta para todos los fieles.
Homenaje.

Turdera celebra la Fiesta de la Virgen de Lourdes en su histórica gruta

Por  Damián Grassi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.
Misterio.

Caso Narela Barreto: afirman que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles