De campo y quintas arboladas a ciudad: así nació Villa Galicia, en Lomas de Zamora

Hoy les propongo conocer la historia de uno de los tantos barrios de nuestro municipio. Es el turno de Villa Galicia, en Lomas de Zamora Antes de ser un barrio con calles y veredas como lo conocemos hoy, Villa Galicia fue campo abierto. Pajonales, quintas arboladas y un arroyo donde los chicos pescaban mojarritas componían el paisaje de esta zona del actual Lomas Este, que recién comenzó a definirse como barrio en la primera década del siglo XX. Hasta entonces, no era más que un caserío disperso.

En un rincón de Lomas de Zamora El punto de inflexión llegó con el loteo de la antigua cancha de golf utilizada por inmigrantes británicos. Juan Lugano y Francisco Amero estuvieron a cargo de ese proceso y ofrecieron los terrenos con facilidades de pago, lo que impulsó el poblamiento y sentó las bases del crecimiento urbano. El lugar ya tenía historia antes de eso.

Hasta 1911 funcionó allí el hipódromo del Lomas Jockey Club, que ocupaba un amplio perímetro delimitado por Sarandí, Cerrito, General Hornos y la entonces llamada Tercera Arenales (hoy Francisco Amero). La pista se extendía hasta Viamonte y finalizaba en Balcarce.

En 1910, durante el Año del Centenario, el predio fue escenario de una gran celebración del 25 de Mayo. Con el avance de los loteos, el barrio empezó a tomar forma. La calle Juncal, hoy eje central de Villa Galicia, atravesaba zonas de pastizales y un arroyo cuyo tramo más ancho se encontraba en la esquina actual de Juncal y Vicente López. Con el tiempo, ese curso de agua fue canalizado y entubado. Los nuevos propietarios cercaban los terrenos con alambres y tranqueras para evitar intrusiones.

El paso decisivo de los vecinos de Villa Galicia La instalación de un estaqueadero de cueros destinados a la exportación impulsó una incipiente actividad industrial. Para protegerla de cazadores furtivos que buscaban liebres y perdices, se extremaron cuidados en la zona, que durante muchos años fue conocida como “El Seguro”. En 1915, un grupo de vecinos dio un paso decisivo al fundar la Sociedad de Fomento de Lomas Sud Este, con sede en Joaquín V. González 247. Desde allí se impulsaron mejoras esenciales: pasos de piedra, pavimento, alumbrado eléctrico, alcantarillas y veredas, fundamentales para el desarrollo del barrio. Villa Galicia fue también tierra de llegada. En las primeras décadas del siglo pasado, numerosos inmigrantes españoles e italianos encontraron allí un lugar para asentarse. Hoy, el barrio sigue siendo hogar de miles de lomenses que viven, trabajan y estudian en esta parte clave de Lomas de Zamora. ¡Hasta la semana que viene!

