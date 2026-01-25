La historia del collar que conmovió a Lomas de Zamora: una joven busca recuperar un recuerdo familiar

La pérdida de un collar revolucionó las redes sociales . La vecina de Lomas de Zamora Casandra Lippolis (23) recurrió a la ayuda de los vecinos para intentar recuperar un colgante con un enorme valor sentimental, ya que fue un regalo que le hicieron sus abuelos antes de fallecer. “No pierdo las esperanzas”, dijo la joven.

Casandra escribió en el grupo de Facebook “Lomas Conectado” y explicó que el collar podría haberse extraviado el pasado martes por la mañana en el centro de Lomas, entre Laprida al 700 e Hipólito Yrigoyen, o incluso en Boedo. “No tiene un gran valor económico, pero sí uno gigante sentimental”, admitió. El colgante en cuestión es una moneda labrada con el Sol de Mayo con la inscripción República Argentina .

EL REGALO MÁS VALIOSO Perdió una cadenita que la une a su papá y pide ayuda para recuperarla

En diálogo con el Diario La Unión , Lippolis contó que el collar fue un regalo de sus abuelos en 2021, a quienes les guarda un gran aprecio ya que con ellos se crió desde su infancia. “Fueron pilares fundamentales en mi vida. Desde que nací me inculcaron el amor por el país, por la historia y por los símbolos patrios, no desde el discurso, sino desde el ejemplo cotidiano”, relató.

Fueron pilares fundamentales en mi vida. Desde que nací me inculcaron el amor por el país, por la historia y por los símbolos patrios, no desde el discurso, sino desde el ejemplo cotidiano Fueron pilares fundamentales en mi vida. Desde que nací me inculcaron el amor por el país, por la historia y por los símbolos patrios, no desde el discurso, sino desde el ejemplo cotidiano

Sus abuelos, Dardo Mansilla y Dominga, fueron compañeros durante toda su vida y muy reconocidos en el barrio por su compromiso con los demás. “Siempre los vi ser generosos, incluso teniendo poco, estando presentes para la gente que los rodeaba. Por eso no es casualidad que a mi abuelo le hayan dado el premio Orgullo de Ser de Lomas”, recordó su nieta, con emoción.

Lamentablemente, Dominga falleció en marzo de 2022 y, en julio de ese mismo año, murió Dardo. Poco antes de partir de este mundo terrenal, ambos le obsequiaron el collar a Casandra con motivo de su cumpleaños: ese objeto se transformó en una compañía diaria.

a2a1503a-85f7-4316-b5dd-e8917c44c894 La vecina de Lomas llevaba su collar con enorme sentimiento.

Poco antes de partir de este mundo terrenal, ambos le obsequiaron el collar a Casandra con motivo de su cumpleaños: ese objeto se transformó en una compañía diaria.

“Lo uso siempre, solo me lo saco una vez al mes para limpiarlo y pulirlo. Es mi forma de sentirlos cerca, de no soltarlos, y también un recordatorio permanente de los valores que me transmitieron desde que tengo uso de razón, como el amor por la patria”, reveló quien actualmente vive en la casa que pertenecía a sus abuelos.

Por el momento no obtuvo novedades sobre la aparición del collar, pero la joven se mostró agradecida por la repercusión del caso. “Estoy muy contenta de que se esté compartiendo tanto la historia. La esperanza es lo último que se pierde”, concluyó.

Sin título

Aquellos vecinos que tengan información sobre el paradero del collar pueden contactarse mediante un mensaje directo a su cuenta personal de Facebook. El objetivo es sencillo: que el colgante vuelva a sus manos.