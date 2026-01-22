Mp El Atrevi, la nueva apuesta urbana que nace desde Lomas de Zamora y con esfuerzo propio

Oriundo de Lomas, sueña con una vida ligada a la música. El 2026 será especial ya que lanzará su primer álbum.

La carrera de los artistas independientes está marcada por el esfuerzo y el sacrificio. Ese es el caso del cantante de Lomas de Zamora Martín Chávez (28) , conocido artísticamente como Mp El Atrevi , quien actualmente está trabajando en la producción de su primer disco . Además, contó sus inicios, su presente y los sueños que tiene por delante en su vida.

Criado en Villa Independencia desde los seis años, Martín sintió una fuerte atracción por la música desde muy pequeño, particularmente por el reggaetón . A medida que fue creciendo integró a su repertorio más géneros musicales, donde el R&B (el Rhythm and Blues fusiona blues, jazz, soul y gospel) también lo cautivó de manera estrepitosa.

“Amo la música y su historia, escucho de todo, pero el reggaetón y el R&B son los géneros que más conectan con lo que yo quiero expresar a través de las canciones. Además, leo mucha poesía y filosofía, que me sirve para volcarlo a las letras”, reveló quien tiene como grandes inspiraciones a Daddy Yankee , Myke Towers y Álvaro Díaz .

De Lomas de Zamora al mundo: una carrera progresiva

Para salir a la escena, Martín decidió llamarse Mp El Atrevido, que luego se abrevió en Mp El Atrevi. “Elegí ese apodo porque me considero un tipo atrevido y arriesgado en el buen sentido de la palabra, me gusta probar de todo en la música”, explicó.

79e93e05-085c-4a69-826f-2b5390494bdb El artista de Lomas, Mp El Atrevi, busca escalar en la escena.

Gracias a su perseverancia y su esfuerzo, Chávez logró cantar en muchos boliches de Buenos Aires, pero con el tiempo decidió alejarse para abocarse en sus proyectos personales. “Sentía que no valoraban mi trabajo, entonces quiero crecer para adquirir cierta reputación”, aclaró.

Actualmente, Mp El Atrevi está metido de lleno con la producción de su primer disco, el cual se llamará "Ciencia Fricción": a través de 11 canciones, el artista buscará que los oyentes “conozcan más al ser humano y a los sentimientos y emociones que aparecen cuando empezamos a conocer a alguien que nos gusta o nos enamora”.

d60a5a54-e00b-4835-b525-9a786b227d54 La portada del disco llamado "Ciencia Fricción".

Actualmente, Mp El Atrevi está metido de lleno con la producción de su primer disco, el cual se llamará Ciencia Fricción.

“Soy un artista independiente que trabaja muy a pulmón, por eso grabo cuando puedo ya que no tengo una disquera o inversores que financien mis proyectos. Pero eso no me impide seguir adelante, ensayo mucho para perfeccionarme y, además, me la paso componiendo para que el material pueda estar listo cuanto antes”, soltó, y aclaró que, si bien la fecha de estreno de su disco es sorpresa, la presentación sucederá en este 2026.

Embed - Mp"El Atrevi" X @EclipBeats - XQ NO HABLAMOS? (VIDEO OFICIAL) #musica #trap #amor

Para finalizar, Martín aclaró que desea que su disco le brinde la posibilidad de cantar en distintos escenarios, como así también realizar colaboraciones con artistas ya consagrados en la escena. “Un show soñado sería en el Luna Park. Muchas veces le saqué fotos y me prometí a mí mismo que algún día iba a cantar ahí”, concluyó, con cierta emoción.

Los vecinos interesados en conocer más sobre la música de Mp El Atrevi pueden buscarlo en su cuenta de Instagram o en cualquiera de las plataformas digitales, como así también en su canal de YouTube llamado The Daring Music.