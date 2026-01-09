Bárbara Gilles y Eddy Martínez entablan un diálogo musical en AMBIX

Bárbara Gilles, una destacada cantante, tecladista y compositora oriunda de Temperley , y el reconocido baterista Eddy Martínez le dieron forma al dúo AMBIX, una potente y original formación donde se produce en cada canción un interesante diálogo de música entre ambos instrumentistas.

Luego de lanzar un siempre y de tocar en vivo, publicaron en las plataformas digitales “AMBIX - En vivo en Estudio Sur”. Una grabación de unos quince minutos con cuatro canciones, entre composiciones ajenas y de la propia artista.

A full. Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil

Para agendar. Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Agustín Volpe aportó su guitarra “Promenade por ai” , en una nueva versión de la canción que ya Bárbara Gilles había lanzado como single bajo la producción de Lucy Patané.

“Estoy tocando con Eddy desde hace un tiempo en formato de dúo. Se fue armando una química, empezamos a componer juntos y ponerle un nombre el dúo”, le cuenta Bárbara Gilles a La Unión.

El formato de dúo de una tecladista y cantante y un baterista “decantó de manera natural” entre ambos logrando un sonido “minimalista y con mucho power” al mismo tiempo.

La grabación en vivo del dúo se registró en Estudio Sur, en pleno centro de Lomas de Zamora, y fueron los primeros artistas en realizar su registro en directo en el lugar.

gilles 2 Eddy Martínez y Bárbara Gilles.

Bárbara Gilles y su largo camino

Bárbara Gilles es cantante, pianista y compositora de Temperley y de largo recorrido en la escena de la región. Tiene un par de discos editados en solitario, "Tesina" y "Carpe Diem". Anteriormente había lanzado "Bárbara Gilles Favoriti Quartet", en formato de banda.

También editó el simple "Nenúfares" y el EP "Dijes del tiempo" y además fue parte de numerosos proyectos junto a otros artistas.