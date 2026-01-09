Bárbara Gilles y Eddy Martínez entablan un diálogo musical en AMBIX

Luego de lanzar un siempre y de tocar en vivo, publicaron en las plataformas digitales “AMBIX - En vivo en Estudio Sur”. Una grabación de unos quince minutos con cuatro canciones, entre composiciones ajenas y de la propia artista.
Agustín Volpe aportó su guitarra “Promenade por ai”, en una nueva versión de la canción que ya Bárbara Gilles había lanzado como single bajo la producción de Lucy Patané.
“Estoy tocando con Eddy desde hace un tiempo en formato de dúo. Se fue armando una química, empezamos a componer juntos y ponerle un nombre el dúo”, le cuenta Bárbara Gilles a La Unión.
El formato de dúo de una tecladista y cantante y un baterista “decantó de manera natural” entre ambos logrando un sonido “minimalista y con mucho power” al mismo tiempo.
La grabación en vivo del dúo se registró en Estudio Sur, en pleno centro de Lomas de Zamora, y fueron los primeros artistas en realizar su registro en directo en el lugar.
Bárbara Gilles y su largo camino
Bárbara Gilles es cantante, pianista y compositora de Temperley y de largo recorrido en la escena de la región. Tiene un par de discos editados en solitario, "Tesina" y "Carpe Diem". Anteriormente había lanzado "Bárbara Gilles Favoriti Quartet", en formato de banda.
También editó el simple "Nenúfares" y el EP "Dijes del tiempo" y además fue parte de numerosos proyectos junto a otros artistas.