Con jurado y participantes de Lomas, preparan el primer reality de pastelería de zona Sur

Dos exponentes de la pastelería de Lomas estarán participando como jurado del primer reality que se filmará en zona Sur. Se trata de los profesionales Juan Manuel Logiacco y Florencia Menescaldi, que estarán evaluando a los concursantes del programa DeliChef que saldrá por un canal de YouTube .

El formato nace de una distribuidora de panadería de Lanús que cuenta con una historia de 97 años. Buscando nuevas ideas decidieron crear un programa al estilo MasterChef con participantes de todo el país profesionales o amateur.

Rodrigo Martínez Sante que es el creador de este formato nunca visto en la zona comentó que cada año intentan innovar: "Hace un poco más de un año que además de vender nuestros productos de panadería decidimos brindar talleres de pastelería y este año se nos ocurrió lanzar la convocatoria para el reality y la cantidad de personas que se anotaron superó ampliamente las expectativas".

En menos de 15 días se anotaron 64 participantes de todo el país. "Decidimos contar con un jurado destacado que evalúe a los concursantes y estamos más que contentos con las personalidades que van a degustar cada plato de la competencia", contó Martínez Sante que es la cuarta generación de la empresa familiar y distribuidora de productos de panadería de Lanús, "Delité".

Los jurados que van a representar a Lomas

Tanto Juan Manuel Logiacco como Florencia Menescaldi son destacados pasteleros con miles de seguidores en las redes sociales. Menescaldi es de Banfield, decoradora de tortas, docente y emprendedora. Se ha destacado en el rubro de la pastelería creativa desde una mirada integral, realista y profunda.

Además ha sido participante en el Desafío de Buddy Latinoamérica que fue uno de los primeros realitys de pastelería bajo la mirada atenta de Buddy Valastro que es un empresario, celebridad italo-estadounidense reconocido por sus extraordinarias decoraciones de tortas en el programa Cake Boss.

Embed - Taller de Sabores Delité on Instagram: " CONFIRMADA LA PRIMER JURADO DELICHEF PARA LA GRAN FINAL DEL 22 DE AGOSTO La cocina se enciende… Los cuchillos se afilan… Y los sentidos se ponen al límite Florencia Menescaldi ya dijo que sí y se convierte en la PRIMER JURADO de #DeliChef en Taller de Sabores. Perfeccionista, exigente y con un paladar que no perdona, Florencia ya está lista para evaluar cada técnica, cada sabor y cada detalle. Acá no alcanza con que esté rico. Acá se compite. Acá se demuestra talento. ¿Te animás a estar frente a su jurado? ¿Qué elaboración presentarías para sorprenderla? Contanos en comentarios Etiquetá a quien NO puede perderse esta competencia Compartí este post y empezá a vivir #DeliChef #competir #TallerDeSabores #CompetenciaGastronómica #EstiloMasterChef" View this post on Instagram

Respecto a Logiacco que es vecino de Lomas y pastelero profesional ha tomado repercusión en las redes por sus devoluciones en su cuenta de Instagram: @sommelier.de.alfajores. Si bien ha participado como jurado de varios concursos, expresó que nunca ha sido parte de un reality de este estilo: "Me entusiasma ser parte de este equipo de destacados y me propone un desafío personal que es enfrentarme al participante cara a cara para darle una devolución capaz no muy agradable porque voy a ser totalmente sincero al probar cada postre, torta o lo que sea".

Los concursantes de Lomas

Como el programa DeliChef recién saldrá el aire el lunes 30 por el canal de YouTube Taller de Sabores Delite no quisieron develar quienes son los lomenses que van a estar concursando en el reality, pero adelantaron que se trata de cuatro participantes.

"Tenemos a un equipo que va a representar a Temperley y otro grupo que está conformado por el dueño de una panadería que está en pleno centro de Lomas que participará junto a uno de sus empleados", adelantó el productor del programa.

Del reality participarán ocho grupos. Cada grupo contará con dos participantes que pueden ser profesionales de la pastelería como también amateur. En cada programa se podrá ver a cuatro equipos y el jurado irá rotando, según las especialidades y las recetas que los concursantes deberán preparar por jornada.