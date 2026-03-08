Quiénes serán los jurados del programa de Guido Kaczka en El Trece

Guido Kazcka llega a El Trece.

Guido Kaczka regresa a las noches de El Trece con Es mi sueño, el reality con el que buscará competir de lunes a viernes a las 21,15 con las fuertes propuestas que pone en pantalla Telefe, como MasterChef Celebrity y Gran Hermano Generación Dorada.

Se confirmó que los jurados del programa serán Abel Pintos, Joaquín Levinton, La Mona Jiménez y Jimena Barón. Ellos serán los encargados de evaluar a los participantes y definir quién tiene lo necesario para convertirse en la próxima estrella que conquiste a las familias argentinas.

Embed Cómo será el nuevo programa de Guido Kaczka El formato combinará historias personales con actuaciones en vivo. Los participantes no solo mostrarán su talento artístico, sino que compartirán relatos vinculados a metas y sueños por cumplir, apelando tanto a la emoción como al espectáculo.

Cada participante no sube al escenario únicamente a hacer escuchar su voz. Llega con un relato, con una meta, con un sueño que lo define. Esa capa narrativa es la que le da al ciclo su identidad propia y lo diferencia de otros programas del género. La idea es que el público no solo juzgue una actuación, sino que se conecte con la persona que está detrás de esa voz.

image Guido Kaczka vuelve a El Trece. Durante el proceso de armado del jurado también sonaron otros nombres internacionales, como el de Xuxa, pero finalmente esa posibilidad quedó descartada por cuestiones de agenda y presupuesto.

