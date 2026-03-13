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13 de marzo de 2026
Inscripción abierta.

Los chicos del CPII N°6 de Llavallol recibieron mochilas en el comienzo del ciclo lectivo

Centro de Promoción Integral de la Infancia Bichito de Luz de Llavallol recibió del Municipio 80 mochilas para acompañar a los nenes en el aprendizaje.

Los chicos del CPII ubicado en Llavallol agradecidos tras las mochilas que recibieron.&nbsp;

Los chicos del CPII ubicado en Llavallol agradecidos tras las mochilas que recibieron. 

Unas 80 mochilas se entregaron a los chicos de entre 6 a 12 años que asisten de lunes a viernes al espacio ubicado en 1° de marzo 1360, que funciona dentro de la Sociedad de Fomento Turdera Sud.

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"Comenzamos un año con mucha expectativas y novedades para los chicos y también con cupos disponibles sobre todo en el turno de la mañana para los papás que necesiten inscribir a sus hijos. Lo que ofrecemos en el CPII es un espacio de entretenimiento, apoyo escolar, salidas y contención desde hace 15 años", detalló Samanta Gauna, una de las responsables del espacio que es una alternativa para los padres que trabajan todo el día y no tienen con quien dejar a sus hijos antes o después de asistir a la escuela.

Un año con novedades en Llavallol

Como cada año, en el CPII que está avalado por tantos años de historia en la zona, buscan entretener a los chicos con novedades para incentivar cada día a hacer algo distinto.

"Este año tenemos como proyecto institucional la temática Mundial porque estamos a muy pocos meses del comienzo del campeonato más importante y vamos a trabajar sobre esto que a los chicos los emociona y apasiona", explicó Gauna.

También, respeto a las salidas que hacen, adelantaron que el mes próximo van a visitar con los dos turnos la Reserva Municipal de Santa Catalina donde los chicos realizarán un recorrido en medio de la naturaleza y luego se trabajará sobre dicha visita.

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Un espacio que cuenta con la presencia de docentes durante todo el año.

Un espacio que cuenta con la presencia de docentes durante todo el año.

Es importante tener en cuenta que todos los CPII funcionan de forma gratuita. "El CPII es un espacio de contención, recreación y de apoyo escolar que pertenece a la secretaría de Cultura y Educación y su función es también acompañar a las familias en las tareas escolares de sus hijos", recalcaron.

Respecto a las novedades comentaron que la semana próxima van a sumar la radio en vivo y tendrán como primer invitado a Daniel Prassel, integrante de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield y Referente de DDHH Lomense para tratar la temática Memoria Verdad y Justicia. "Para nosotros es un gran avance el de la radio y comenzar con esta temática tan importante para que conozcan la historia los más chicos. El encuentro será el viernes 20 a las 14", adelantó Gauna.

Como inscribirse al CPII N°6

Los padres que quieran anotar a sus hijos en esta posibilidad gratuita y muy entretenida deben presentarse en la Sociedad de Fomento Turdera Sud que es donde funciona el CPII N°6 de lunes a viernes.

Deben llevar fotocopia del DNI del menor y vacunas al día. También se va a pedir al adulto que lo anote, la fotocopia de su DNI. Hay cupos disponibles para el turno mañana y unos pocos para el turno de la tarde.

Ante cualquier duda hay que comunicarse al 1169943676

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