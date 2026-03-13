Los chicos del CPII N°6 de Llavallol recibieron mochilas en el comienzo del ciclo lectivo

"Comenzamos un año con mucha expectativas y novedades para los chicos y también con cupos disponibles sobre todo en el turno de la mañana para los papás que necesiten inscribir a sus hijos. Lo que ofrecemos en el CPII es un espacio de entretenimiento, apoyo escolar, salidas y contención desde hace 15 años", detalló Samanta Gauna, una de las responsables del espacio que es una alternativa para los padres que trabajan todo el día y no tienen con quien dejar a sus hijos antes o después de asistir a la escuela.
Un año con novedades en Llavallol
Como cada año, en el CPII que está avalado por tantos años de historia en la zona, buscan entretener a los chicos con novedades para incentivar cada día a hacer algo distinto.
"Este año tenemos como proyecto institucional la temática Mundial porque estamos a muy pocos meses del comienzo del campeonato más importante y vamos a trabajar sobre esto que a los chicos los emociona y apasiona", explicó Gauna.
También, respeto a las salidas que hacen, adelantaron que el mes próximo van a visitar con los dos turnos la Reserva Municipal de Santa Catalina donde los chicos realizarán un recorrido en medio de la naturaleza y luego se trabajará sobre dicha visita.
Es importante tener en cuenta que todos los CPII funcionan de forma gratuita. "El CPII es un espacio de contención, recreación y de apoyo escolar que pertenece a la secretaría de Cultura y Educación y su función es también acompañar a las familias en las tareas escolares de sus hijos", recalcaron.
Respecto a las novedades comentaron que la semana próxima van a sumar la radio en vivo y tendrán como primer invitado a Daniel Prassel, integrante de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield y Referente de DDHH Lomense para tratar la temática Memoria Verdad y Justicia. "Para nosotros es un gran avance el de la radio y comenzar con esta temática tan importante para que conozcan la historia los más chicos. El encuentro será el viernes 20 a las 14", adelantó Gauna.
Como inscribirse al CPII N°6
Los padres que quieran anotar a sus hijos en esta posibilidad gratuita y muy entretenida deben presentarse en la Sociedad de Fomento Turdera Sud que es donde funciona el CPII N°6 de lunes a viernes.
Deben llevar fotocopia del DNI del menor y vacunas al día. También se va a pedir al adulto que lo anote, la fotocopia de su DNI. Hay cupos disponibles para el turno mañana y unos pocos para el turno de la tarde.
Ante cualquier duda hay que comunicarse al 1169943676